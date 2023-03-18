Игрок Челси получил травму перед матчем с Украиной

24-летний полузащитник сборной Англии Мейсон Маунт из-за травмы не сможет принять участие в матчах отбора на Евро-2024 против Италии и Украины.

Об этом сообщил главный тренер "Челси" Грэм Поттер: "Маунт не поедет в сборную Англии. Ему нужно время на восстановление, и я думаю, что это правильное решение".

Недавно стало известно, что Маунт сменил агента. Мейсон, который месяц назад приостановил переговоры с "Челси" по новому контракту, летом хочет сменить клуб.

Матч отбора Евро-2024 Англия - Украина, запланированный на воскресенье, 26 марта, состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи – в 17:00 по местному времени (в 19:00 по киевскому). Для сборной Украины это будет стартовый поединок отборочного цикла, поскольку первый тур, 23 марта, она пропускает. В этот день в группе С Италия будет принимать Англию, а Северная Македония – Мальту.