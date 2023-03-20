Ефим Конопля (не) в сборной Украины. Три версии алогичных событий

Итак, защитник "Шахтера" Ефим Конопля не прибудет в расположение сборной Украины и не поедет в Лондон готовиться к матчу отбора Евро-2024 против Англии. Ничего удивительного, если бы события развивались логически. Хотя бы так, как с Александром Зубковым: отыграл матч против "Фейеноорда" ---> публичное заявление о травме ---> пропуск матча с "Рухом" ---> больничный. Но вот ситуации с Коноплей эта логическая цепочка нарушена.

И под каким углом не взгляни, друг с другом пазлы не сходятся. В криминалистике это был бы так называемый "глухарь", или "висяк". То есть дело, в котором предъявлению обвинений мешает один важный элемент: отсутствие мотива, отсутствие орудия убийства или наличие алиби. Хотя версии крутятся одна вокруг другой.

Далее – об этих версиях на основе открытой публичной информации. И о нестыковке этих версий.

Версия 1. "Шахтер" хотел проучить / подставить Ротаня или УАФ

О повреждении Ефима Конопли публично заявила пресс-служба УАФ. В то время как "Шахтер" отсутствие Конопли на матче с "Рухом" не анонсировал. Более того, Ефим заметен на крупном плане одной из фотографий на официальной странице "Шахтера" в фейсбуке, где речь шла о прибытии команды во Львов для подготовки и проведения матча с "Рухом". Также "Шахтер" в целом не протестовал против информации, что Конопля готовился к "Руху" в общей группе.

В преддверии этого УАФ вместе с информацией о повреждении Конопли опубликовала информацию о переводе защитника "Александрии" Мирошниченко из резервного списка сборной в основной. На лицо якобы и "состав преступления": желание Ротаня "протащить" в сборную своего клубного подопечного.

Следующие события вроде как подтверждают версию о подставе, устроенной "Шахтером" для УАФ или лично для Ротаня. Ефим Конопля не просто попадает в заявку на матч с "Рухом" (что можно было бы объяснить, опираясь сугубо на технические моменты: есть примеры из других матчей, когда травмированных игроков включали в заявки), но и выходит играть на второй тайм. Уже при счете 2:0 в пользу "Шахтера", полном преимуществе команды на поле и наличии в запасе еще одного профильного правого защитника Лукаса Тейлора (это если новичка Гочолеишвили, до матча с "Рухом" за основу "Шахтера" отыгравшего всего 26 минут, хватило лишь на тайм). Неужели нельзя было обойтись без "травмированного" футболиста в такой ситуации? Если придерживаться версии о подставе, то как раз нет… Но эта версия терпит крах сразу после игры.

Нестыковка. В послематчевом интервью Конопля клубной пресс-службе заявил, что не едет в сборную из-за повреждения. Это было, мол, обсуждено с врачами "Шахтера" и сборной Украины. Ротань уже не подставлен, а прав.

Версия 2. Конопля вел закулисные игры без ведома "Шахтера"

Журналист Игорь Цыганик до того, как появился комментарий Конопли, обнародовал следующую информацию: "После игры в Роттердаме Конопля позвонил по телефону Ротаню и сказал, что его беспокоят паховые мышцы (причем давно), и он хочет использовать паузу на матчи сборных, чтобы подлечиться. Ротань принял это во внимание и вызвал Мирошниченко".

Если "Шахтер" об этом знал, то самым логичным решением было просто не привлекать Коноплю к матчу с "Рухом". Ибо зачем же рисковать здоровьем "надломленного" футболиста, да еще и подставлять самих себя как когда-то с Ракицким, который "болел" аккуратно перед матчами сборной Украины? Но события развивались по-другому. Конопля сыграл. Если принимать информацию Цыганика за чистую монету, то можно предположить, что звонок Конопли к Ротаню был без согласования с клубом.

Сюда могла бы вписаться информация желтой прессы, которая говорит о нежелании Конопли ехать в сборную из-за наличия там Дениса Попова – бывшего парня его жены. И все вроде бы логично: Ротань получает звонок, пресс-служба УАФ публикует информацию о повреждениях, "Шахтер" ничего не знает о решении Конопли отказаться от выступления за сборную и привлекает его к матчу с "Рухом".

Нестыковка. Опять же, версию разрушает комментарий Конопли, опубликованный на официальном сайте клуба. Если Конопля действовал без ведома Шахтера, а клуб выгораживает его на официальном уровне, это создает прецедент для других. Кроме того, бьет по репутации клуба, чего "Шахтер" себе в отношениях с футболистами обычно не позволяет. Даже если клуб хотел защитить игрока от критики и не выносить сор из избы, информацию о травме можно было распространить в форме "инсайда" не на клубных, а на удаленных от официоза медиа. А на официальном уровне выбрать позицию "без комментариев".

Версия 3. Отсутствие нормальной коммуникации между "Шахтером" и УАФ

Конопля обследуется в "Шахтере", и там действительно выявляют проблемы со здоровьем. Но до сборной эта информация от клубных врачей по тем или иным причинам не доходит. Однако доходит от самого игрока или его окружения. УАФ без согласования с "горняками" публикует это на своих официальных платформах, "Шахтер" такая самодеятельность Ассоциации по отношению к его игроку раздражает, и клуб решает "проучить" Ротаня и его работодателей, использовав Коноплю в игре уже после того, как от УАФ была информация о его замене на футболиста, которого наставник сборной тренирует в клубе (намек на конфликт интересов). Однако в ходе или сразу после матча Ротань с менеджерами "Шахтера" обсуждают этот вопрос, находят между собой понимание и клуб после игры подтверждает ту информацию, которую ранее опубликовала Ассоциация. И волки сыты, и овцы целы.

Нестыковка. Здесь, опять же, возникает вопрос удара по репутации клуба: "Шахтер" снова подвергает себя шквалу критики в контексте антиукраинской позиции, представая в глазах общественности как клуб, пренебрегающий интересами сборной. К тому же, если у Конопли действительно обнаружили проблемы, то зачем было держать футболиста на поле целый тайм, да еще на уколах (это сказал сам Конопля)? Для того чтобы иметь возможность "проучить" УАФ, "Шахтеру" достаточно было выпустить защитника на последние пять-десять минут.

Так или иначе, логического обоснование этой ситуации не видно. По крайней мере, на поверхности не прослеживается. По крайней мере, для тех, кто стремится найти объяснение разумнее фразы "у "Шахтера" вновь проявился синдром Ракицкого".