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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины отправилась в Англию

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Впереди важный матч

Сборная Украины отправилась в Англию

Фото: УАФ

Новина українською

Сегодня, 20 марта, сборная Украины вылетает в Лондон на матч с национальной командой Англии в рамках квалификации к Евро-2024.

Заметим, что вместе с украинской сборной в Великобританию отправится и вингер "Краковии" Евгений Коноплянка, который уже полностью восстановился после травмы.

На фото можно увидеть также Тараса Степаненко, Александра Пихаленка, Георгия Судакова, Анатолия Трубина, Артема Бондаренко, Дениса Мирошниченко, Александра Караваева и Дениса Попова.

Состав национальной сборной Украины выглядит следующим образом.

Напомним, матч Англия - Украины состоится 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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В статье: Украина Англия ЕВРО-2024
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