Сборная Украины отправилась в Англию

Сегодня, 20 марта, сборная Украины вылетает в Лондон на матч с национальной командой Англии в рамках квалификации к Евро-2024.

Заметим, что вместе с украинской сборной в Великобританию отправится и вингер "Краковии" Евгений Коноплянка, который уже полностью восстановился после травмы.

На фото можно увидеть также Тараса Степаненко, Александра Пихаленка, Георгия Судакова, Анатолия Трубина, Артема Бондаренко, Дениса Мирошниченко, Александра Караваева и Дениса Попова.

Состав национальной сборной Украины выглядит следующим образом.

Напомним, матч Англия - Украины состоится 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".