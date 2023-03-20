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Сборная Украины отправилась в Англию
Впереди важный матч
Фото: УАФ
Сегодня, 20 марта, сборная Украины вылетает в Лондон на матч с национальной командой Англии в рамках квалификации к Евро-2024.
Заметим, что вместе с украинской сборной в Великобританию отправится и вингер "Краковии" Евгений Коноплянка, который уже полностью восстановился после травмы.
На фото можно увидеть также Тараса Степаненко, Александра Пихаленка, Георгия Судакова, Анатолия Трубина, Артема Бондаренко, Дениса Мирошниченко, Александра Караваева и Дениса Попова.
Состав национальной сборной Украины выглядит следующим образом.
Напомним, матч Англия - Украины состоится 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
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