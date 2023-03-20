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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины сыграет матч с клубом АПЛ в пригороде Лондона

Национальная сборная Украины
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Сине-желтые начинают подготовку к поединку с Англией

Сборная Украины сыграет матч с клубом АПЛ в пригороде Лондона

Фото: УАФ / Автор - Евгений Кравс

Новина українською

Сборная Украины все-таки проведет товарищеский матч с "Брентфордом". Встреча пройдет не на тренировочной базе клуба АПЛ, а на полноценном стадионе в пригороде Лондона, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Согласно его данным, спарринг пройдет 23 марта ближе к вечеру. Стадион вмещает 2 500 болельщиков.

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Ранее сообщалось, что о товарищеской встрече с "Брентфордом" договаривался еще Александр Петраков.

Сегодня, 20 марта, сборная Украины отправилась в Лондон на матч первый матч отбора на Евро-2024 против Англии. Поединок между национальными командами состоится 26 марта.

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В статье: Украина Брентфорд
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Источник:
BurBuzz

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