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Сборная Украины сыграет матч с клубом АПЛ в пригороде Лондона
Сине-желтые начинают подготовку к поединку с Англией
Фото: УАФ / Автор - Евгений Кравс
Сборная Украины все-таки проведет товарищеский матч с "Брентфордом". Встреча пройдет не на тренировочной базе клуба АПЛ, а на полноценном стадионе в пригороде Лондона, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Согласно его данным, спарринг пройдет 23 марта ближе к вечеру. Стадион вмещает 2 500 болельщиков.
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Ранее сообщалось, что о товарищеской встрече с "Брентфордом" договаривался еще Александр Петраков.
Сегодня, 20 марта, сборная Украины отправилась в Лондон на матч первый матч отбора на Евро-2024 против Англии. Поединок между национальными командами состоится 26 марта.
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