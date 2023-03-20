Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коноплянка - Ротаню: Малышей контролируем, все нормально
Евгений на позитиве прибыл в сборную
t.me/bombardyr_ua
Вингер "Краковии" Евгений Коноплянка в разговоре с и.о. главного тренера Русланом Ротанем пошутил относительно своего возвращения в расположение
"Малышей контролируем здесь, все нормально.
Поспали, хорошо восстановились", - сказал Коноплянка.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Бомбардир
Популярное сейчас
- Австралия поставляет украинской армии дроны из картона
- Медведев угрожает ударом гиперзвуковой ракетой по суду в Гааге после выдачи ордера на арест Путина
- Италия против Англии, Франция против Нидерландов и матч Украины. Расписание футбола на 20 - 26 марта
- Стало известно, кто будет показывать матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DNI (Lviv)
20.03.2023 в 19:30
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн