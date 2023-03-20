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Коноплянка - Ротаню: Малышей контролируем, все нормально

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Евгений на позитиве прибыл в сборную

Коноплянка - Ротаню: Малышей контролируем, все нормально

t.me/bombardyr_ua

Новина українською

Вингер "Краковии" Евгений Коноплянка в разговоре с и.о. главного тренера Русланом Ротанем пошутил относительно своего возвращения в расположение сборной Украины.

"Малышей контролируем здесь, все нормально.

Поспали, хорошо восстановились", - сказал Коноплянка.

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В статье: Евгений Коноплянка Руслан Ротань Украина Краковия (Краков)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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DNI (Lviv)
20.03.2023 в 19:30
І шо тут мудрого?Варята кусок. Типу совкова дідівщина?Тим " малюкам" треба такого гімнюка ставити на місце, нехай нагадає коли він виходів у старті Краковії і яке його ККДІ мову нехай вчить а не язиком теліпає
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