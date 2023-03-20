Судаков: Кто, если не Ротань? Он добился результата с молодежной сборной Украины

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился впечатлениям от вызова в национальную сборную Украины на матч отбора к Евро-2024 против Англии.

- Ты сыграл три матча за сборную Украины, но все накануне Евро-2020. Далее Александр Петраков в сборную не вызывал. Сейчас, учитывая твои выступления в этом сезоне, рассчитываешь на большее количество игрового времени в национальной команде?

- Мы общались с Александром Васильевичем, еще когда были на сборах. Он говорил мне: я не хочу вызывать тебя в сборную, так как у вас отбор на Евро. Как мы знаем украинская молодежка не была на Евро больше 10 лет, поэтому это было очень важно. Я тогда даже не рассчитывал на вызов в национальную команду, вся концентрация была на выступлении за молодежку. У нас как раз был матч квалификации со Словенией, и мы думали только о том, как ее пройти. А сейчас, учитывая, что я прогрессирую и вся наша команда прогрессирует и показывает результат, считаю, что мой вызов сборную, Артема Бондаренко и еще восьми человек из нашей команды - это закономерность и результат нашей проделанной работы. Поэтому, рассчитываю, что будет больше игрового времени. Сейчас игра с Англией, и рассчитываю если выйти не в составе, то хотя бы на замену. А вот летом, конечно, уже буду думать только о молодежном Евро.

- С Русланом Ротанем как часто поддерживаете связь?

- С Русланом Петровичем всегда на связи. Когда приезжаешь в сборную, всегда очень хорошее отношение. Я, Бондаренко, Крыськив - мы в команде сыграли больше всех игр, даже можно сказать были в роли помощников главного тренера, потому что он хотел строить игру как "Шахтер" при Де Дзерби. А атмосфера в команде у нас всегда замечательная, рады приезжать в молодежку.

- Как отреагировали на назначение Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины?

- А кто, если не он? Он добился результата с молодежной сборной Украины. Он показал хороший футбол с этой сборной. Он сделал то, что не удавалось никому 10 лет. Да, конечно, можно выделить вклад нашей команды, но, тем не менее, всего это добились под его руководством. Плюс он сейчас единственный тренер в Украине, который видит этот современный футбол, понимает футболистов. Опять же – это закономерность. Его не просто так взяли, так и должно было случиться. Я альтернативы на его место не вижу. Да, ждут Реброва, но с его назначением пока ничего не понятно.