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Рашфорд, Поуп и Маунт. У сборной Англии три потери перед матчами с Италией и Украиной
Вместо Поупа вызван Фрейзер Форстер из Тоттенхэма
Getty Images / Global Images Ukraine
Некоторые вынужденные замены произошли в сборной Англии перед матчей отбора
Так, из состава, выведен нападающий Маркус Рашфорд из "Манчестер Юнайтед", который получил травму в матче Кубка Англии с "Фулхэмом" (3:1).
Также не будет в сборной и Мэйсона Маунта из "Челси", который также еще не готов после повреждения.
При этом, наставник англичан Гарет Саутгейт никого взамен Рашфорду и Маунту вызывать не будет.
А вот голкипера Ника Поупа, который также выбыл из-за травмы, заменит Фрэйзер Фостер из "Тоттенхэма".
Напомним, что против Италии Англия сыграет 23 марта, а против Украины - 26 марта.
An update from the #ThreeLions camp, with three players not reporting and Fraser Forster joining the squad…— England (@England) March 20, 2023
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