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Рашфорд, Поуп и Маунт. У сборной Англии три потери перед матчами с Италией и Украиной

Национальная сборная Украины
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Вместо Поупа вызван Фрейзер Форстер из Тоттенхэма

Рашфорд, Поуп и Маунт. У сборной Англии три потери перед матчами с Италией и Украиной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Некоторые вынужденные замены произошли в сборной Англии перед матчей отбора Евро-2024 с Италией и Украиной.

Так, из состава, выведен нападающий Маркус Рашфорд из "Манчестер Юнайтед", который получил травму в матче Кубка Англии с "Фулхэмом" (3:1).

Также не будет в сборной и Мэйсона Маунта из "Челси", который также еще не готов после повреждения.

При этом, наставник англичан Гарет Саутгейт никого взамен Рашфорду и Маунту вызывать не будет.

А вот голкипера Ника Поупа, который также выбыл из-за травмы, заменит Фрэйзер Фостер из "Тоттенхэма".

Напомним, что против Италии Англия сыграет 23 марта, а против Украины - 26 марта.

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В статье: Украина Англия Фрейзер Форстер Маркус Рашфорд Мейсон Маунт Ник Поуп
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