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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Известны два комментатора, который будут в спарке работать на матче Украина - Англия

Национальная сборная Украины
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Показывать матч будет MEGOGO и региональные каналы Суспільного

Известны два комментатора, который будут в спарке работать на матче Украина - Англия

Фото: The Telegraph

Новина українською

Стало известно, кто будет комментировать матч отбора Евро-2024 Англия – Украина.

На этой игре, которая будет давать единый сигнал на MEGOGO и региональные каналы "Суспільного", будут работать Сергей Пейчев и Вадим Скичко, который служит в рядах ВСУ.

Гостями предматчевой студии станут певец Фоззи и тренер Александр Головко, а ведущими – Александра Кучеренко и Роман Бебех.

Напомним, что матч Англия – Украина состоится в воскресенье, 26 марта. Начало – в 19.00.

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В статье: Украина Англия Megogo
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