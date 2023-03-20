Известны два комментатора, который будут в спарке работать на матче Украина - Англия

Стало известно, кто будет комментировать матч отбора Евро-2024 Англия – Украина.

На этой игре, которая будет давать единый сигнал на MEGOGO и региональные каналы "Суспільного", будут работать Сергей Пейчев и Вадим Скичко, который служит в рядах ВСУ.

Гостями предматчевой студии станут певец Фоззи и тренер Александр Головко, а ведущими – Александра Кучеренко и Роман Бебех.

Напомним, что матч Англия – Украина состоится в воскресенье, 26 марта. Начало – в 19.00.