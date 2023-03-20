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Известны два комментатора, который будут в спарке работать на матче Украина - Англия
Показывать матч будет MEGOGO и региональные каналы Суспільного
Фото: The Telegraph
Стало известно, кто будет комментировать матч отбора
На этой игре, которая будет давать единый сигнал на MEGOGO и региональные каналы "Суспільного", будут работать Сергей Пейчев и Вадим Скичко, который служит в рядах ВСУ.
Гостями предматчевой студии станут певец Фоззи и тренер Александр Головко, а ведущими – Александра Кучеренко и Роман Бебех.
Напомним, что матч Англия – Украина состоится в воскресенье, 26 марта. Начало – в 19.00.
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