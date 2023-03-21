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Хацкевич: Не понимаю, за какие заслуги Коноплянка сегодня вызывается в сборную
Тренер был удивлен выбором Ротаня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением о вызове Евгения Коноплянки в состав национальной сборной Украины.
– Ротаня многие критикуют за вызов Евгения Коноплянки. Какое ваше мнение по этому поводу?
– Я за игрой Коноплянки не слежу уже давно, но меня этот выбор [Ротаня] очень удивил. Не знаю, был ли этот вызов согласован с Ребровым, УАФ или это личный выбор Ротаня, но если брать статистику Коноплянки, то я не понимаю, за какие заслуги он сегодня вызывается в сборную.
Некоторые футболисты из этой сборной Украины даже не знакомы с Коноплянкой, - сказал Хацкевич в интервью "Украинский футбол".
Отметим, что в последний раз Коноплянка выходил в футболке сине-желтых еще в сентябре 2020 года в матче со Швейцарией (2:1).
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