  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Хацкевич: Не понимаю, за какие заслуги Коноплянка сегодня вызывается в сборную
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хацкевич: Не понимаю, за какие заслуги Коноплянка сегодня вызывается в сборную

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер был удивлен выбором Ротаня

Хацкевич: Не понимаю, за какие заслуги Коноплянка сегодня вызывается в сборную

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением о вызове Евгения Коноплянки в состав национальной сборной Украины.

Читайте такжеКоноплянка - Ротаню: Малышей контролируем, все нормально

– Ротаня многие критикуют за вызов Евгения Коноплянки. Какое ваше мнение по этому поводу?

Я за игрой Коноплянки не слежу уже давно, но меня этот выбор [Ротаня] очень удивил. Не знаю, был ли этот вызов согласован с Ребровым, УАФ или это личный выбор Ротаня, но если брать статистику Коноплянки, то я не понимаю, за какие заслуги он сегодня вызывается в сборную.

Некоторые футболисты из этой сборной Украины даже не знакомы с Коноплянкой, - сказал Хацкевич в интервью "Украинский футбол".

Отметим, что в последний раз Коноплянка выходил в футболке сине-желтых еще в сентябре 2020 года в матче со Швейцарией (2:1).

Читайте такжеРотань: Пригласить Коноплянку и Ярмоленко в сборную - это была моя идея
По теме
yellow-arrow
Хацкевич: Если Ротань обыграет Англию, что делать с Ребровым?
yellow-arrow
Что происходит с Динамо, Мудрик на крючке у троллей, экстра класс Цыганкова. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Мирошниченко - о вызове в сборную: Я немного удивлен, эмоции переполняют
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Украина Александр Хацкевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
21.03.2023 в 10:21
Та как раз тут все и понятно. Ничего у нас не меняется. Ну друган решил с друганом встретиться. Потусовать вместе
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде