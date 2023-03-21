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Альтернативный путь на Евро-2024. Результаты каких сборных важны для Украины в контексте плей-офф Лиги наций
Попав в группу с двумя топ-сборными, это актуально
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Квалификационный этап Евро-2024 – это турнир с участием 53-х сборных стран-участниц УЕФА (кроме Германии и страны-террористки), который пройдет в формате группового раунда. Команды поделены на десять групп. В семи из них – по пять команд, у трех из них – по шесть команд. На чемпионат Европы 2024-го года выйдут по две лучшие команды каждой группы.
- Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
В общей сложности это двадцать сборных. Однако команда, - сборная Германии, - получила пропуск на Евро-2024 без квалификации как хозяин турнира. Это 21. А еще три путевки будут разыграны через плей-офф Лиги наций.
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Это альтернативный путь и для сборной Украины. Через плей-офф Лиги наций в итоге на чемпионат Европы выйдут по одной сборной из Дивизионов А, В и С. В каждом Дивизионе будет свой путь (команды из одного Дивизиона в плей-офф не будут пересекаться с командами из другого Дивизиона), сформированный из четырех сборных. Они сыграют между собой полуфиналы, затем – финал. Победитель каждого плей-офф выйдет на Евро-2024.
В плей-офф каждого из Дивизионов должны выйти четыре лучшие команды последнего розыгрыша Лиги наций в каждом из Дивизионов. Украина была в Дивизионе В, поэтому украинским болельщикам в первую очередь интересен он. Четыре лучших команды здесь – Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия и Шотландия. Далее следуют Финляндия и Украина. То есть наша сборная – шестая в очереди на четыре места в плей-офф.
Скриншот - wikipedia
Шанс состоит в том, что из пяти команд, которые в рейтинге претендентов на плей-офф Лиги наций опережают Украину, кто-нибудь отберется на Евро-2024 через квалификационную группу. То есть нужно, чтобы из пяти сборных (Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия и Финляндия) по меньшей мере две заняли в квалификации 1-2-е итоговые места.
Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
Группа Н: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.
Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
Важны результаты сборных, которые выделены жирным. Если упрощенно, Украине на руку победы Шотландии, Сербии, Израиля, Боснии и Герцеговины, Финляндии в каждом поединке отбора.
Важная ремарка: перспективы Украины попасть в плей-офф отбора Лиги наций не зависят от итогового места в группе классической квалификации. То есть выйти туда можно как с третьего, так и с пятого места нашей группы.
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