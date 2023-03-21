  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Альтернативный путь на Евро-2024. Результаты каких сборных важны для Украины в контексте плей-офф Лиги наций
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альтернативный путь на Евро-2024. Результаты каких сборных важны для Украины в контексте плей-офф Лиги наций

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Попав в группу с двумя топ-сборными, это актуально

Альтернативный путь на Евро-2024. Результаты каких сборных важны для Украины в контексте плей-офф Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Квалификационный этап Евро-2024 – это турнир с участием 53-х сборных стран-участниц УЕФА (кроме Германии и страны-террористки), который пройдет в формате группового раунда. Команды поделены на десять групп. В семи из них – по пять команд, у трех из них – по шесть команд. На чемпионат Европы 2024-го года выйдут по две лучшие команды каждой группы.

  • Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Читайте такжеЛига наций – дополнительная возможность для Украины отобраться на Евро-2024. Но финал четырех значения не имеет

В общей сложности это двадцать сборных. Однако команда, - сборная Германии, - получила пропуск на Евро-2024 без квалификации как хозяин турнира. Это 21. А еще три путевки будут разыграны через плей-офф Лиги наций.

  • Все самые важные моменты отбора к Евро-2024 с участием Украины в режиме Live в Telegram UA-Football

Это альтернативный путь и для сборной Украины. Через плей-офф Лиги наций в итоге на чемпионат Европы выйдут по одной сборной из Дивизионов А, В и С. В каждом Дивизионе будет свой путь (команды из одного Дивизиона в плей-офф не будут пересекаться с командами из другого Дивизиона), сформированный из четырех сборных. Они сыграют между собой полуфиналы, затем – финал. Победитель каждого плей-офф выйдет на Евро-2024.

В плей-офф каждого из Дивизионов должны выйти четыре лучшие команды последнего розыгрыша Лиги наций в каждом из Дивизионов. Украина была в Дивизионе В, поэтому украинским болельщикам в первую очередь интересен он. Четыре лучших команды здесь – Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия и Шотландия. Далее следуют Финляндия и Украина. То есть наша сборная – шестая в очереди на четыре места в плей-офф.

Альтернативный путь на Евро-2024. Результаты каких сборных важны для Украины в контексте плей-офф Лиги наций - изображение 1

Скриншот - wikipedia

Шанс состоит в том, что из пяти команд, которые в рейтинге претендентов на плей-офф Лиги наций опережают Украину, кто-нибудь отберется на Евро-2024 через квалификационную группу. То есть нужно, чтобы из пяти сборных (Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия и Финляндия) по меньшей мере две заняли в квалификации 1-2-е итоговые места.

Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Группа Н: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Важны результаты сборных, которые выделены жирным. Если упрощенно, Украине на руку победы Шотландии, Сербии, Израиля, Боснии и Герцеговины, Финляндии в каждом поединке отбора.

Есть также возможность попасть в плей-офф Дивизиона А. Это произойдет, если из пятнадцати команд этого Дивизиона (Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша, Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс) + из пяти команд Дивизиона В (Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия) + одна команда из Дивизиона D (Эстония) напрямую на Евро-2024 отберутся минимум 18 сборных. Пока детализировать этот вариант смысла нет. Просто нужно держать в уме, что он есть.

Важная ремарка: перспективы Украины попасть в плей-офф отбора Лиги наций не зависят от итогового места в группе классической квалификации. То есть выйти туда можно как с третьего, так и с пятого места нашей группы.

Читайте такжеРейтинг сборной Украины в отборе на Евро-2024, шансы на плей-офф, посев - в профильном телеграмм-канале >>>

По теме
yellow-arrow
"Вижу, научились семерочку глотать". Коноплянка жестко потроллил игроков Шахтера
yellow-arrow
Буяльский: Приятно вернуться в сборную. Может, тренер даст сыграть несколько минут
yellow-arrow
Хацкевич: Если Ротань обыграет Англию, что делать с Ребровым?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Лига Наций ЕВРО-2024
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
21.03.2023 в 14:28
Хороший варіант, оскільки вийти з групи напряму навряд чи вийде. А ті п'ятеро збірних мають цілком конкурентних суперників.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде