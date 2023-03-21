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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Буяльский: Приятно вернуться в сборную. Может, тренер даст сыграть несколько минут

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В последний раз Виталий играл за сине-желтых в 2021 году

Буяльский: Приятно вернуться в сборную. Может, тренер даст сыграть несколько минут

Фото: УАФ / Автор - невідомий

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал вызов в сборную Украины на матч квалификации Евро-2024 против Англии.

"Очень приятно вернуться в сборную. Давно здесь не был. Хочется проявить себя в тренировочном процессе. Может, тренер даст сыграть несколько минут в матчах. Я очень хорошо настроен.

Трудно сказать, ждал ли я вызова. Не было ясно, кто будет тренером. Некоторые тренеры не рассчитывали на меня, поэтому было приятно, когда позвонили по телефону и сказали, чтобы делал визу и готовился к сборной", — сказал Буяльский.

В последний раз Виталий играл в футболке сине-желтых в сентябре 2021 года в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2). Всего на его счету 9 матчей в составе сборной Украины.

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В статье: Украина Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
21.03.2023 в 14:36
Віталій, тільки не вмирай вже так на полі в конвульсіях- цирку у нашому футболі і так вистачає.
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Cassid (Kiev)
21.03.2023 в 14:11
Ну если побухаешь с Ротанем и будешь смеяться с шуток Коноплянки - то может и побегаешь минут 10.
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