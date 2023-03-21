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Буяльский: Приятно вернуться в сборную. Может, тренер даст сыграть несколько минут
В последний раз Виталий играл за сине-желтых в 2021 году
Фото: УАФ / Автор - невідомий
Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал вызов в сборную Украины на матч квалификации Евро-2024 против Англии.
"Очень приятно вернуться в сборную. Давно здесь не был. Хочется проявить себя в тренировочном процессе. Может, тренер даст сыграть несколько минут в матчах. Я очень хорошо настроен.
Трудно сказать, ждал ли я вызова. Не было ясно, кто будет тренером. Некоторые тренеры не рассчитывали на меня, поэтому было приятно, когда позвонили по телефону и сказали, чтобы делал визу и готовился к сборной", — сказал Буяльский.
В последний раз Виталий играл в футболке сине-желтых в сентябре 2021 года в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (2:2). Всего на его счету 9 матчей в составе сборной Украины.
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