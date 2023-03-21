Буяльский: Приятно вернуться в сборную. Может, тренер даст сыграть несколько минут

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал вызов в сборную Украины на матч квалификации Евро-2024 против Англии.

"Очень приятно вернуться в сборную. Давно здесь не был. Хочется проявить себя в тренировочном процессе. Может, тренер даст сыграть несколько минут в матчах. Я очень хорошо настроен.

Трудно сказать, ждал ли я вызова. Не было ясно, кто будет тренером. Некоторые тренеры не рассчитывали на меня, поэтому было приятно, когда позвонили по телефону и сказали, чтобы делал визу и готовился к сборной", — сказал Буяльский.