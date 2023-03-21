Сидорчук: Можно сказать, что будет новая сборная Украины, более молодая

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от мартовского сбора национальной команды, в рамках которого "сине-желтые" сыграют свой стартовый матч отбора Евро-2024 против Англии в Лондоне.

"Каждый сбор – это уже новая команда. Может, не полностью новая, но видно, как фамилии в сборной меняются. Есть костяк, но много фамилий новых. И новый сбор – это новый цикл. Последний раз сборная полгода назад собиралась, сколько всего изменилось.

Новый тренер, плюс сколько игроков поехали в Европу играть. Можно сказать, что будет новая сборная, более молодая", – сказал Сидорчук.