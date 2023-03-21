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Сидорчук: Можно сказать, что будет новая сборная Украины, более молодая
Новый отборочный цикл для сборной Украины
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек
"Каждый сбор – это уже новая команда. Может, не полностью новая, но видно, как фамилии в сборной меняются. Есть костяк, но много фамилий новых. И новый сбор – это новый цикл. Последний раз сборная полгода назад собиралась, сколько всего изменилось.
Новый тренер, плюс сколько игроков поехали в Европу играть. Можно сказать, что будет новая сборная, более молодая", – сказал Сидорчук.
Напомним, что матч Англия – Украина состоится 26 марта на "Уэмбли".
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