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Национальная сборная Украины

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Сидорчук: Можно сказать, что будет новая сборная Украины, более молодая

Национальная сборная Украины
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Новый отборочный цикл для сборной Украины

Сидорчук: Можно сказать, что будет новая сборная Украины, более молодая

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от мартовского сбора национальной команды, в рамках которого "сине-желтые" сыграют свой стартовый матч отбора Евро-2024 против Англии в Лондоне.

"Каждый сбор – это уже новая команда. Может, не полностью новая, но видно, как фамилии в сборной меняются. Есть костяк, но много фамилий новых. И новый сбор – это новый цикл. Последний раз сборная полгода назад собиралась, сколько всего изменилось.

Новый тренер, плюс сколько игроков поехали в Европу играть. Можно сказать, что будет новая сборная, более молодая", – сказал Сидорчук.

Напомним, что матч Англия – Украина состоится 26 марта на "Уэмбли".

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В статье: Украина Англия Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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