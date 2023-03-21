Караваев: Пройдет 5-7 лет, и Сидорчук будет главным тренером в сборной

Защитник сборной Украины Александр Караваев пошутил, что Сергей Сидорчук в будущем может возглавить украинскую национальную команду.

– Ротань был вашим партнером по команде в сборной, а теперь тренер. Есть ли эффект новизны?

– Когда начнется тренировочный процесс, тогда, может, будем это чувствовать.

Это жизнь. Мы все понимаем, что время идет. Кто-то из бывших футболистов хочет стать тренером. Так было и с Андреем Шевченко, и с Сергеем Ребровым.

Пройдет 5-7 лет, и Сергей Сидорчук будет главным в сборной.