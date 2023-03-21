Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: Пройдет 5-7 лет, и Сидорчук будет главным тренером в сборной
В каждой шутке есть доля шутки
Фото: пресс-служба УАФ
Защитник
– Ротань был вашим партнером по команде в сборной, а теперь тренер. Есть ли эффект новизны?
– Когда начнется тренировочный процесс, тогда, может, будем это чувствовать.
Это жизнь. Мы все понимаем, что время идет. Кто-то из бывших футболистов хочет стать тренером. Так было и с Андреем Шевченко, и с Сергеем Ребровым.
Пройдет 5-7 лет, и Сергей Сидорчук будет главным в сборной.
Популярное сейчас
- Чернигов обыгрывает Эпицентр. Таблица спаррингов Первой лиги
- 25-летний воспитанник Динамо воюет за Украину
- Китайские СМИ: Си Цзиньпин прямо намекнул Путину о необходимости деэскалации в Украине
- Вместо Конопли и Зубкова. Ротань довызвал в сборную Украины защитника Александрии
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера