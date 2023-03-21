Коноплянка - болельщикам: В матче с Англией ждать только победы

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка обратился к украинским болельщикам – рассказал, чего им ожидать от стартового матча отбора Евро-2024 против сборной Англии.

"Что передадим болельщикам? Ждать только победы. Другого выхода у нас нет", – сказал Коноплянка.

Напомним, что матч Англия – Украина состоится 26 марта и начнется в 19:00.