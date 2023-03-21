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Национальная сборная Украины

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Коноплянка - болельщикам: В матче с Англией ждать только победы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Другого выхода у нас нет

Коноплянка - болельщикам: В матче с Англией ждать только победы

instagram.com/uafukraine

Новина українською

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка обратился к украинским болельщикам – рассказал, чего им ожидать от стартового матча отбора Евро-2024 против сборной Англии.

"Что передадим болельщикам? Ждать только победы. Другого выхода у нас нет", – сказал Коноплянка.

Напомним, что матч Англия – Украина состоится 26 марта и начнется в 19:00.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Англия
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