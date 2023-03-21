Национальная сборная Украины
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Коноплянка - болельщикам: В матче с Англией ждать только победы
Другого выхода у нас нет
instagram.com/uafukraine
Вингер
"Что передадим болельщикам? Ждать только победы. Другого выхода у нас нет", – сказал Коноплянка.
Напомним, что матч Англия – Украина состоится 26 марта и начнется в 19:00.
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Источник:ВЗБІРНА
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