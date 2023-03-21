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Забарный покинул команду, Ярмоленко работает индивидуально. Сборная Украины провела тренировку в Англии

Национальная сборная Украины
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Первая тренировка украинцев в Англии

Забарный покинул команду, Ярмоленко работает индивидуально. Сборная Украины провела тренировку в Англии

uaf.ua

Новина українською

Сегодня, 21 марта, национальная команда Украины провела свою первую тренировку в Лондоне. В нем приняли участие все игроки, вызванные на сбор, за исключением Ильи Забарного.

Вместе с Ильей приехали также медики клуба "Борнмут", обсудившие с украинскими коллегами нынешнее физическое состояние игрока.

Ввиду риска получения повторного повреждения врачи обеих команд совместно приняли решение дать Илье полноценно завершить процесс реабилитации, чтобы в будущем он мог длительное время помогать и сборной, и клубу. Вчера Забарный покинул расположение национальной команды.

Пока что индивидуально тренируется капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Врачи внимательно наблюдают за ним, решение по его участию в игре с Англией будет принято позже.

Сегодня "сине-желтые" работали в разных группах, что было обусловлено тем, что часть футболистов получила полноценную игровую нагрузку в воскресных матчах за свои клубы. Александр Зинченко, Руслан Малиновский и представители "Шахтера" Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Артем Бондаренко и Георгий Судаков сыграли в теннисбол. В то же время остальная команда отрабатывала тактические задачи, поставленные тренерским штабом.

Завтра утром сборники снова будут тренироваться на поле базы ФК "Брентфорд".

После тренировки Руслан Ротань проведет свою первую пресс-конференцию в роли исполняющего обязанности руководителя национальной команды.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Англия Илья Забарный
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
21.03.2023 в 19:43
Короче гратимуть Зіна, Мудрик, Циганков та ШД. Клоуном команди буде Коно.
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