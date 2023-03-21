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Забарный покинул команду, Ярмоленко работает индивидуально. Сборная Украины провела тренировку в Англии
Первая тренировка украинцев в Англии
uaf.ua
Сегодня, 21 марта,
Вместе с Ильей приехали также медики клуба "Борнмут", обсудившие с украинскими коллегами нынешнее физическое состояние игрока.
Ввиду риска получения повторного повреждения врачи обеих команд совместно приняли решение дать Илье полноценно завершить процесс реабилитации, чтобы в будущем он мог длительное время помогать и сборной, и клубу. Вчера Забарный покинул расположение национальной команды.
Пока что индивидуально тренируется капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Врачи внимательно наблюдают за ним, решение по его участию в игре с Англией будет принято позже.
Сегодня "сине-желтые" работали в разных группах, что было обусловлено тем, что часть футболистов получила полноценную игровую нагрузку в воскресных матчах за свои клубы. Александр Зинченко, Руслан Малиновский и представители "Шахтера" Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Артем Бондаренко и Георгий Судаков сыграли в теннисбол. В то же время остальная команда отрабатывала тактические задачи, поставленные тренерским штабом.
Завтра утром сборники снова будут тренироваться на поле базы ФК "Брентфорд".
После тренировки Руслан Ротань проведет свою первую пресс-конференцию в роли исполняющего обязанности руководителя национальной команды.
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