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Степаненко: Ротань – молодой и энергичный тренер. Он живет футболом

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины готовится к матчу с Англией

Степаненко: Ротань – молодой и энергичный тренер. Он живет футболом

uaf.ua

Новина українською

Опорный хавбек сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о том, как команда готовится к стартовому матчу отбора Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта.

- Со многими ребятами долго не виделись, так что вчера долго сидели и разговаривали. Всегда рад быть в сборной и встречать друзей, чтобы пообщаться и узнать, как дела.

У "Брентфорда" очень европейская база. Небольшая, но есть поля и фитнес - то, что нужно для футбола. Мы сейчас много путешествуем с "Шахтером", а у клуба АПЛ база в очень хорошем месте. Мы очень довольны. Для этого времени года хороший газон, а в УПЛ хорошие поля - раз-два и закончились. Не могу сказать, что поле идеально, но где-то на 7 баллов из 10.

Первая тренировка под руководством Ротаня была направлена на то, чтобы игравшие на выходных возобновились. Тем более у нас была такая длинная дорога. А ребята, которые имели меньше игровой практики, поиграли в футбол. Также были тактические задачи.

Надо подготовить команду, а времени мало, поэтому теория будет насыщенной. Нужно сплотить коллектив после долгого перерыва и воплотить свое видение футбола.

- Ротань – активный тренер?

- Конечно. Он молодой и энергичный парень, который много лет играл в футбол, а сейчас перешел на тренерскую работу и имеет свой опыт. Он понимает, что тренер национальной команды. Понимает, какая ответственность на нем. Поэтому он живет футболом, живет этой игрой.

А мы, весь состав сборной, готовы помочь ему. Некоторые игроки травмированы, но все равно прилетели поддержать. Все, кто здесь находится, будут делать все, чтобы помочь Руслану Петровичу и сборной получить хороший результат.

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В статье: Тарас Степаненко Руслан Ротань Украина
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