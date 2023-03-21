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Национальная сборная Украины

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Сборная Украина все-таки сыграет спарринг с Брентфордом. Источник назвал дату и время

Национальная сборная Украины
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В УАФ до сих пор держат интригу

Сборная Украина все-таки сыграет спарринг с Брентфордом. Источник назвал дату и время

uaf.ua

Новина українською

Сборная Украины все-таки проведет спарринг с английским "Брентфордом" перед матчем отбора Евро-2024 с Англией.

Об этом сообщает журналист Профутбол Digital Владимир Зверов

Пол данным источника, контрольная встреча пройдет 23 марта и начнется в 19.00.

Сейчас идет процесс договоренности за место проведения – стадион или тренировочная база лондонского клуба.

После согласования всех деталей УАФ и даст официальную информацию по поединку.

Напомним, что сборная Украины тренируется в Англии именно на базе "Брентфорда".

Матч Украина – Англия состоится 26 марта.

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В статье: Украина Брентфорд
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Источник:
Профутбол Digital

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