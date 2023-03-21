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Сборная Украины все-таки сыграет спарринг с Брентфордом. Источник назвал дату и время
В УАФ до сих пор держат интригу
uaf.ua
Об этом сообщает журналист Профутбол Digital Владимир Зверов
Пол данным источника, контрольная встреча пройдет 23 марта и начнется в 19.00.
Сейчас идет процесс договоренности за место проведения – стадион или тренировочная база лондонского клуба.
После согласования всех деталей УАФ и даст официальную информацию по поединку.
Напомним, что сборная Украины тренируется в Англии именно на базе "Брентфорда".
Матч Украина – Англия состоится 26 марта.
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