Сборная Украины все-таки сыграет спарринг с Брентфордом. Источник назвал дату и время

Сборная Украины все-таки проведет спарринг с английским "Брентфордом" перед матчем отбора Евро-2024 с Англией.

Об этом сообщает журналист Профутбол Digital Владимир Зверов

Пол данным источника, контрольная встреча пройдет 23 марта и начнется в 19.00.

Сейчас идет процесс договоренности за место проведения – стадион или тренировочная база лондонского клуба.

После согласования всех деталей УАФ и даст официальную информацию по поединку.

Напомним, что сборная Украины тренируется в Англии именно на базе "Брентфорда".

Матч Украина – Англия состоится 26 марта.