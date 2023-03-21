Буяльский: Сидорчук ночью уже не спит, а читает книжки и готовится к тренерской карьере

Полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский вслед за Александром Караваевым пошутил, что Сергей Сидорчук уже готовится возглавить украинскую национальную команду.

"Сергей в поезде по пути в Англию не спал.

У него уже очень большой футбольный возраст, он ночью уже не спит, а читает книжки и готовится к тренерской карьере", - сказал Буяльский.