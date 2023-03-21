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Буяльский: Сидорчук ночью уже не спит, а читает книжки и готовится к тренерской карьере
Шутники
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский
"Сергей в поезде по пути в Англию не спал.
У него уже очень большой футбольный возраст, он ночью уже не спит, а читает книжки и готовится к тренерской карьере", - сказал Буяльский.
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Источник:ВЗБІРНА
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