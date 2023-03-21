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Буяльский: Сидорчук ночью уже не спит, а читает книжки и готовится к тренерской карьере

Национальная сборная Украины
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Шутники

Буяльский: Сидорчук ночью уже не спит, а читает книжки и готовится к тренерской карьере

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский вслед за Александром Караваевым пошутил, что Сергей Сидорчук уже готовится возглавить украинскую национальную команду.

"Сергей в поезде по пути в Англию не спал.

У него уже очень большой футбольный возраст, он ночью уже не спит, а читает книжки и готовится к тренерской карьере", - сказал Буяльский.

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В статье: Украина Виталий Буяльский Сергей Сидорчук
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