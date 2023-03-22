Яремчук: Сейчас приезжать в сборную Украины – большая гордость

Нападающий "Брюгге" Роман Яремчук поделился впечатлениями от старта сбора национальной сборной Украины.

– Счастлив видеть партнеров по команде, весь персонал. Сейчас приезжать в сборную Украины – большая гордость. Очень счастлив здесь находиться.

– Первая игра с англичанами – это всегда очень непросто. Последние воспоминания по Евро-2020 с ними неприятные. Как думаешь, они с тех пор изменились?

– Они изменились, и мы изменились. У нас много футболистов начали играть в хороших чемпионатах Европы, поэтому у нас очень перспективная команда. Можно ожидать любого результата.

– У англичан будет игра с итальянцами (в четверг – прим.). Возможно, будут более уставшие, чем мы.

– Думаю, что у них много хороших футболистов. Есть 11 игроков и еще 11, которые могут их заменить. У них очень сильный состав, потому с переутомлением проблем не будет, – сказал Яремчук в комментарии ВЗБІРНА.

Матч Англия - Украина пройдет 26 марта и начнется в 19:00 по киевскому времени.