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Ротань подтвердил проведение спарринга сборной Украины с Брентфордом

Национальная сборная Украины
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Игра пройдет 23 марта

Ротань подтвердил проведение спарринга сборной Украины с Брентфордом

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань подтвердил, что национальная команда проведет контрольный матч против "Брентфорда".

"Завтра (23 марта - прим.) у нас спарринг с "Брентфордом", там мы посмотрим на ключевые связки и сделаем выводы перед Англией", - сказал Ротань во время пресс-конференции.

Встреча пройдет за закрытыми дверями без представителей СМИ и болельщиков. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на штаб сборной Украины. Игру смогут посетить только официальные представители двух команд.

По последним данным поединок между сборной Украины и "Брентфордом" начнется в 19:00.

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В статье: Руслан Ротань Украина Брентфорд
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Источник:
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