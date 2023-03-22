Ротань подтвердил проведение спарринга сборной Украины с Брентфордом

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань подтвердил, что национальная команда проведет контрольный матч против "Брентфорда".

"Завтра (23 марта - прим.) у нас спарринг с "Брентфордом", там мы посмотрим на ключевые связки и сделаем выводы перед Англией", - сказал Ротань во время пресс-конференции.

Встреча пройдет за закрытыми дверями без представителей СМИ и болельщиков. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на штаб сборной Украины. Игру смогут посетить только официальные представители двух команд.

По последним данным поединок между сборной Украины и "Брентфордом" начнется в 19:00.