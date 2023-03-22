Благодарность британцам, прогресс Зинченко, Мудрик центрфорвард. Первая пресс-конференция Ротаня

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов в рамках подготовки к первой игре отбора Евро-2024 с Англией.

– Как чувствует себя сборная Украины в начале отборочной кампании. Как вы справляетесь и что значит для вас сыграть этот матч на "Уэмбли"?

– Этот матч на "Уэмбли" – это матч страны, а не только игроков и тренеров. Хочу поблагодарить народ Великобритании, который поддерживает в войне с нашим врагом. Для нас важна поддержка. Мы вам очень благодарны. И этот матч за наших воинов, которые нас защищают. Мы понимаем, что происходящее в Украине - это очень страшно. Ребята должны, прежде всего, быть мотивированными. И мы должны порадовать всех игрой и результатом. Дать эмоции, которых нашему народу сейчас не хватает.

– Вы рассчитываете на поддержку тех украинцев, которые сейчас в Лондоне?

– Мы рассчитываем на тех, кто нас здесь поддерживает. Для нас каждая поддержка важна. Матч на "Уэмбли" будет в дружеской атмосфере, но будет большой бой на поле. От этого выиграют и футбол, и люди, которые придут поддержать нас украинцев как нацию.

– Вы работаете с игроками с опытом выступлений за британские клубы. Как трудно вам создавать эту атмосферу нормальности при условии того, что происходит дома?

– И Зинченко, и Ярмоленко, и Миколенко, и Забарный являются профессиональными и эмоциональными людьми. Они очень поддерживают страну по всем направлениям. Они очень мотивированы. Они лидеры для нашей сборной, для молодых ребят. Они – пример для всех людей, всех спортсменов, которые смотрят на них.

Таких игроков должно быть еще больше. Я буду доволен, если наши футболисты продолжат пополнять составы команд АПЛ. Для сборной это будет очень хорошо, я бы этого хотел.

– Зинченко вышел на более высокий уровень, показывает свой лучший футбол в карьере. Насколько это важно?

– Я считаю, что интеллект Зинченко – это главный прогресс и нашей команды, и футбола. Футбол прогрессирует, когда есть игроки с интеллектом уровня Зинченко. Это фантастика, если честно. Мне всегда нравились такие футболисты.

Если таких игроков будет больше, то футбол будет лучше и разнообразнее. Когда есть думающие игроки на поле, то футбол становится для зрителей невероятным.

– Рассматриваете ли вы Мудрика на позиции центрального нападающего?

– Этот вопрос будет актуальным ближе к матчу. Завтра у нас товарищеская игра с "Брентфордом", нужно посмотреть на состояние игроков, их понимание, ключевые связи. Сделав выводы, будем готовиться к Англии. Но я хочу сказать, что все может быть. Я думаю, что Михаил там может сыграть, у него есть качества центрфорварда.

– Все ли футболисты здоровы?

– На сегодня Илья Забарный травмирован, не готов к матчу, он не сможет сыграть на "Уэмбли". Мы пообщались с врачами его команды, пришли к выводу, что нельзя его задействовать. У Андрея Ярмоленко есть повреждение, пока он вне основной группы. Но до матча есть время, возможно, он будет готов. Есть небольшие простуды у Сергея Сидорчука и Виктора Цыганкова. Думаю, через день все будет хорошо.

– Что за ситуация с вызовом Ефима Конопли в сборную Украины?

– Он позвонил после матча с "Фейеноордом", сказал, что у него есть проблема, что не может работать на 100%. Мы пообщались, я дал ему время посоветоваться с врачами. Я сказал, что приму любое его решение. Он перезвонил и сказал, что, к сожалению, хочет во время паузы восстановиться к матчам "Шахтера". Поэтому никаких проблем, мы довызвали Дениса Мирошниченко.

– Это ваш первый матч в роли главного тренера национальной сборной. Непростые условия, в которых сейчас находится наша страна, психологическое состояние игроков, логистика... Учитывая все тяжелые обстоятельства, добавляет ли мотивации вашей команде эта дополнительная ответственность?

– Действительно, нелегко. Однако на самом деле нелегко нашим воинам на передовой. А то, что игрокам сложно восстановиться, добираться... Мы должны быть готовы к матчу и быть на 100% мотивированными, потому что я считаю, что мы будем играть с командой из топ-5 в мире. Для нас это важный матч, нам нужно все отбросить, быть сконцентрированными на игре, ведь мы должны дать нашей стране эмоции, которые в это непростое время будут ее поднимать.

– Вы упомянули об украинских бойцах на передовой. Соответственно, на футбольный бой пойдет сборная Украины. В то же время, на эти же даты приходятся товарищеские матчи страны-агрессора. Что вы думаете о тех, кто согласился с ней играть?

– Те страны, которые соглашаются играть со страной-агрессором, - поддерживают то, что она делает в Украине. Самое правильное, что мы можем сделать, - не обращать внимание на нее и на тех, кто с ней играет. Они не заслуживают того, чтобы о них говорили. Заслуживают внимания те страны, которые уважают международные нормы, в первую очередь людей. За это нужно разговаривать, и отбросить то, с кем там играет Россия, даже не вспоминать о них.

– 1000 билетов на матч были предоставлены украинским беженцам. Как вы относитесь к такому решению?

– Это очень правильный шаг, который объединяет наши государства. Это показывает ваше отношение к нашей стране. Огромная благодарность вашему народу, стране, за то, что вы на всех уровнях поддерживаете Украину, украинский народ, а также украинский футбол.