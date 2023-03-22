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Ярмоленко: Русофобия в сборной Украины на достаточно хорошем уровне
Вингер сборной Украины рассказал о том, как футболисты помогают нашим военным
uaf.ua
Вингер "Аль-Айна" и
- Как люди в ОАЭ относятся к тому, что сейчас происходит в Украине.
- Для обычных людей это что-то далекое. Их страна, как вы знаете, старается сохранять какой-то нейтралитет. Поэтому простые люди, болельщики "Аль-Айна" про войну не спрашивают. Но есть и много украинцев, с которыми мы общаемся с Сергеем Станиславовичем ребровым.
- Многие украинский футболисты, и вы в том числе, занимаетесь волонтерством. Вы как-то координируетесь, общаетесь по этому поводу?
- С начала войны мы да, старались скидывать, как-то делать это совместно. Но позже уже стали больше сами. Я знаю, что все игроки сборной помогают. Да и не только сборной, "Динамо", "Шахтера", это я точно знаю – все помогают. Каждый старается помогать своим. Бывает, когда побольше сумма, то скидываемся. Если можешь сам потянуть – сам платишь. Работаем с волонтерами, закупаем, что нужно нашим защитникам. Иногда вместе, иногда по отдельности, но помогаем все.
- На эту тему такой вопрос. Достаточен ли уровень русофобии в сборной Украины?
- Я думаю, что он на достаточно хорошем уровне.
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