Брентфорд - сборная Украины: когда и где смотреть онлайн контрольный матч

В марте Руслан Ротань попал в интересную ситуацию: молодой специалист одновременно возглавляет клуб УПЛ, "Александрию", молодежную и национальную сборные Украины. Именно с последними находится на сборах наставник и готовится к своему дебютному контрольному спаррингу в роли исполняющего обязанности главного тренера первой команды страны. Его стартовым соперником будет не сборная. Будут противостоять "сине-желтые" резервному составу английского "Брентфорда", за который выступает украинский легионер Егор Ярмолюк.

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Поединок между "Брентфордом Б" и национальной сборной Украины состоится в четверг, 23 марта, на одном из полей на базе "пчел". Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19.00 по Киеву.

Стоит отметить, что игра пройдет за "закрытыми дверями". Доступ к стадиону не будут иметь ни болельщики, ни журналисты. Также не планируется проведение телевизионной или интернет-трансляции этого поединка . После завершения встречи УАФ обещает опубликовать протокол и видеообзор игры.

Напомним, что этот матч станет единственным для сборной Украины в преддверии старта в квалификации на Евро-2024. Первую официальную игру "желто-синие" проведут уже 26 марта против Англии на "Уэмбли".