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Национальная сборная Украины

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Брентфорд - сборная Украины: когда и где смотреть онлайн контрольный матч

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Неофициальный дебют Руслана Ротаня во главе сборной

Брентфорд - сборная Украины: когда и где смотреть онлайн контрольный матч

uaf.ua

UA-Футбол
Новина українською

В марте Руслан Ротань попал в интересную ситуацию: молодой специалист одновременно возглавляет клуб УПЛ, "Александрию", молодежную и национальную сборные Украины. Именно с последними находится на сборах наставник и готовится к своему дебютному контрольному спаррингу в роли исполняющего обязанности главного тренера первой команды страны. Его стартовым соперником будет не сборная. Будут противостоять "сине-желтые" резервному составу английского "Брентфорда", за который выступает украинский легионер Егор Ярмолюк.

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Поединок между "Брентфордом Б" и национальной сборной Украины состоится в четверг, 23 марта, на одном из полей на базе "пчел". Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19.00 по Киеву.

Стоит отметить, что игра пройдет за "закрытыми дверями". Доступ к стадиону не будут иметь ни болельщики, ни журналисты. Также не планируется проведение телевизионной или интернет-трансляции этого поединка. После завершения встречи УАФ обещает опубликовать протокол и видеообзор игры.

Напомним, что этот матч станет единственным для сборной Украины в преддверии старта в квалификации на Евро-2024. Первую официальную игру "желто-синие" проведут уже 26 марта против Англии на "Уэмбли".

Следить за всеми новостями из лагеря сборной Украины, в том числе узнать результат спарринга против "Брентфорда", вы сможете на UA-Футбол в разделе "Сборная".

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В статье: Украина Брентфорд
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.03.2023 в 16:22
раз не показывают --проиграют --всё засекречено --Англичане посмотрят и хана СБУ--у Ротаня хороший лозунг
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