Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брентфорд - сборная Украины: когда и где смотреть онлайн контрольный матч
Неофициальный дебют Руслана Ротаня во главе сборной
uaf.ua
В марте Руслан Ротань попал в интересную ситуацию: молодой специалист одновременно возглавляет клуб УПЛ, "Александрию", молодежную и национальную сборные Украины. Именно с последними находится на сборах наставник и готовится к своему дебютному контрольному спаррингу в роли исполняющего обязанности главного тренера первой команды страны. Его стартовым соперником будет не сборная. Будут противостоять "сине-желтые" резервному составу английского "Брентфорда", за который выступает украинский легионер Егор Ярмолюк.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок между "Брентфордом Б" и национальной сборной Украины состоится в четверг, 23 марта, на одном из полей на базе "пчел". Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19.00 по Киеву.
Стоит отметить, что игра пройдет за "закрытыми дверями". Доступ к стадиону не будут иметь ни болельщики, ни журналисты. Также не планируется проведение телевизионной или интернет-трансляции этого поединка. После завершения встречи УАФ обещает опубликовать протокол и видеообзор игры.
Напомним, что этот матч станет единственным для сборной Украины в преддверии старта в квалификации на Евро-2024. Первую официальную игру "желто-синие" проведут уже 26 марта против Англии на "Уэмбли".
Следить за всеми новостями из лагеря сборной Украины, в том числе узнать результат спарринга против "Брентфорда", вы сможете на UA-Футбол в разделе
Популярное сейчас
- В ГУР рассказали, сколько еще РФ сможет вести войну, о большом наступлении врага и запасах его оружия
- Экс-защитник Атлетико и сборной Хорватии завершил карьеру в 31 год
- Италия - Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
- Ярмоленко: Русофобия в сборной Украины на достаточно хорошем уровне
- Дани Алвеш написал письмо жене, которая бросила его после обвинений в изнасиловании
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
Новости по теме
- 06:30 Зарубежные Озил ушёл на пенсию, Франция рискует потерей лидера, а Атлетико – Феликса. Главные новости за 22 марта
- 22:56 Украинские Судаков: Ротань хочет донести свои идеи, поэтому тренировки больше направлены на тактику
- 20:30 Украинские Простуда Сидорчука и Цыганкова, индивидуальная работа Ярмоленко. Новости из стана сборной Украины