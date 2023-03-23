Артем Федецкий: о шедевре Коноплянки на Уэмбли, максимализме Ротаня и симпатии Джонсонюка

По календарю в первом же матче квалификации Евро-2024 наша национальная команда будет встречаться с главным фаворитом группы – Англией.

Поделиться своими мыслями по поводу поединка с родоначальниками футбола корреспондент UA-Футбол попросил одного из экс-игроков сборной Украины Артема Федецкого.

- Мне вспоминается матч с англичанами более десятилетней давности, когда на поле соперника Коноплянка забил сумасшедший мяч. Он у меня до сих пор перед глазами, - говорит Федецкий. – Тогда украинская сборная сыграла вничью, 1:1. На стадионах в Англии обычно царит классная футбольная атмосфера, и я уверен, что 90-тысячный "Уэмбли" во время матча с Украиной будет заполнен до отказа. Большинство наших ребят в такой атмосфере давно не играли, поэтому испытать себя в поединке с такой топовой командой, как сборная Англии, будет очень интересно. Не буду оценивать нынешние возможности наших сборников, играющих в чемпионате Украины, как и говорить о его настоящем, но в нашей национальной команде есть футболисты, выступающие на достаточно высоком уровне в ведущих футбольных странах Европы – Зинченко, Миколенко, Малиновский. Выступая в топ-чемпионатах, все они всегда играют на классных стадионах с безумной атмосферой. Это те лидеры, которые на данном этапе должны повести за собой своих партнеров по сборной.

- Как думаете, не скажется ли случайно со знаком "минус" задействованность Руслана Ротаня сразу на трех должностях?

- Сейчас можно перебирать в голове много мнений на этот счет, думая – плюс это или минус. Однако как бы то ни было, а для футбольной истории сочетание работы наставника национальной команды, молодежной сборной и "Александрии" – это действительно уникальный случай. Но, учитывая, что Ротань показал классный результат с "молодежкой", у него было достаточно много критики. Хотя следует учитывать, что возглавил эту команду он в самом начале своей тренерской карьеры. Но хорошо зная Руслана Петровича, могу сказать: он – максималист. К тому же, довольно спокойный и уравновешенный, который к хейтерам относится с улыбкой. Поэтому зная его амбиции, мне это не удивительно. Хотя в последнее время в прессе приходилось много читать мнения наших "диванных" экспертов, постоянно прибегающих к критике и которым всегда что-то "не так". Вот и теперь без подобных комментариев не обходится: мол, как так – один и тот же тренер работает в трех командах? В этой ситуации, мне кажется, Ротаню наоборот нужна поддержка. Обстоятельства сложились так, как они сложились – и следует понимать, что так нужно на данном этапе. Тем более что уже есть предварительная договоренность со следующим рулевым сборной – Сергеем Ребровым, который должен отработать в "Аль-Айне" свой контракт до конца – и только после этого на полноценной основе возглавить украинскую сборную. Об этом, думаю, всем в футбольной Украине хорошо известно.

Если говорить о Руслане Ротане, то он еще играл бок о бок со многими нынешними футболистами национальной сборной, поэтому возможности каждого из них хорошо знает. Кроме того, у него современное видение футбола, и свои знания он совершенствует, учится. В Европе тренер ведет себя с игроками почти на равных – и так должно быть. Это позволяет футболистам чувствовать себя раскрепощеннее, а затем раскрываться по максимуму. Понятно, что в конце этой недели сборную Украины ждет серьезный экзамен отборочного цикла – стартовая игра против Англии, однако я уверен, что Руслан Петрович подключит весь свой футбольный опыт и сделает все возможное в стремлении добиться положительного результата. Еще когда он был игроком, то всегда помогал своим партнерам по команде – как на поле, так и за его пределами. Лично я верю в Ротаня.

- Насколько оптимален нынешний список футболистов сборной Украины? Не упустил ли кого-нибудь из поля зрения Ротань?

– Считаю, что на данный момент он вызвал в сборную лучших. Все, кто попал в список вызванных на игру с Англией, это оптимальный вариант. Понятно, что кто-то по определенным причинам – из-за повреждений или травм, требующих лечения, не смог приехать. Те же футболисты, которые находятся в обойме тренерского штаба национальной команды, показывают более менее стабильную игру. Возможно, у некоторых игроков есть спады (не будем переходить на фамилии), но Руслан Ротань им доверяет. А доверие может сыграть огромную роль. Это могу сказать из своего футбольного опыта. Когда тебе тренер доверяет, ты готов горы свернуть.

– В начале нашего разговора вы упомянули было гол-красавец Евгения Коноплянки в ворота Англии. Учитывая, что этот игрок долгое время не играл за сборную, напрашивается вопрос: не ради ли повторения того маленького футбольного подвига осени 2012-го другой участник той дуэли Руслан Ротань его вызвал?

– (Без раздумий). Всё возможно. В футболе такое дежа вю бывает, поэтому этого не исключаю. Зная Женю и его способности, приходится только сожалеть, что из-за неприятного для него периода он некоторое время не был задействован в главной команде страны. Этому мешали частые повреждения, не позволявшие играть в полную силу и показать свои лучшие качества. Все мы понимаем, что в профессиональной карьере такое случается: у каждого бывают как подъемы, так и спады. К тому же, нужно учитывать и возраст. Однако в данном случае приобретенный Коноплянкой немалый опыт (а кроме Днепра он поиграл в чемпионатах Испании, Германии и Польши) и личный контакт с Ротанем могут пойти на пользу нашей сборной. Хотя были скептики, утверждавшие, что поезд Евгения уже ушел. В этом случае следует констатировать: наш народ бывает таким горячим, что порой любит рубить под корень. Но я бы не стал торопиться с выводами и советовал бы этим скептикам подождать. Появившись в сборной, Коноплянка потренируется несколько дней и Ротань сможет увидеть, в каких он кондициях. Я уверен, что как минимум с готовностью на один тайм Евгений может показать классную игру. Думаю, что Руслан Петрович что-нибудь знает. Тем более что "Уэмбли" должен стать хорошим раздражителем для Коноплянки. Если он выйдет на поле, то вспомнит приятные эмоции, когда удалось снять паутину с дальней "девятки". Будет круто, если Женя повторит тогдашнее достижение. И пусть не в "девятку", а просто забьет гол в ворота сборной Англии. Хотя не думаю, что он будет играть с первых минут. Но если выйдет на замену, то показать, кто на самом деле Евгений Коноплянка, у него будет возможность.

- Можно не сомневаться, что в воскресенье среди зрителей на трибунах "Уэмбли" будет немало украинцев – в частности, из когорты эмигрантов и беженцев. Да и сами британцы в такое сложное для нашей страны военное время относятся к Украине с симпатией…

- Сто процентов! Я уверен, что футбольная торсида Англии будет как минимум аплодировать нашей сборной. Возможно, перед матчем на стадионе будут развеваться украинские флаги или будет какой-то перформанс. Зная наши отношения с Великобританией и почти со всеми странами Европы, всячески поддерживающими Украину (кроме испуганного лидера Венгрии Орбана, имеющего пророссийскую позицию), уверен, что наша сборная почувствует на "Уэмбли" по-настоящему теплый прием. Понятно, что английские болельщики будут поддерживать свою сборную, однако симпатия украинской команде с их стороны гарантирована.

- Среди них, надо полагать, должен быть и великий друг Украины, известный британский государственный деятель Борис Джонсон…

- В воскресенье в Лондоне может быть прохладно, поэтому главное, чтобы Боря Джонсонюк не забыл надеть фирменную шапочку "Укрзалізниці", которую он имеет после недавнего посещения Украины (улыбается). А если серьезно, то он довольно классный мужик. Я понимаю, какого высокого уровня этот человек в Великобритании. Однако, несмотря на серьезные должности, важно, как люди показывают себя в обществе. Джонсон – приветливый, искренний и дружелюбный человек, мало чем отличающийся от рядового англичанина. Такие люди, как он, вызывают безумную симпатию и притягивают к себе абсолютно во всем. Простота, честность и порядочность – так охарактеризовал его Владимир Зеленский. Помнится, мой папа мне всегда говорил: "Сыночек, как высоко ты не поднялся бы в футболе, всегда оставайся человеком". Эти слова стали для меня аксиомой на всю жизнь. Я считаю, что наш (и об этой принадлежности можно смело говорить) Борис Джонсонюк именно такой человек. Мне кажется, что в воскресном матче его болельщицкое соотношение будет 55 на 45 процентов. Сердцем он, конечно, будет поддерживать сборную Англии, а душой – Украину.

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