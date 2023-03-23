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Турок из Нидерландов. Известно, кто рассудит матч Англия - Украина
УЕФА назначил арбитров на матч Англия - Украина
фото из свободных источников
Стало известно, какая судейская бригада обслужит матч отбора
На поединке будет работать бригада арбитров из Нидерландов.
Главным рефери выступит 37-летний этнический турок Сердар Гезюбююк.
Его помощниками будут Эрвин Зейнтра и Йохан Бальдер.
Обязанности четвертого рефери будет выполнять Рихард Вильгельмус Мартенс.
Судейский наблюдатель – Драго Кош (Словения).
Делегат УЕФА – Лукас Сиотропос (Греция).
Отметим, что со сборной Украины Гезюбююк пересекался один раз – в 2016 году судил товарищеский матч против Уэльса, который закончился победой украинцев 1:0.
А вот в текущем сезоне на клубном уровне рефери работал на матчах Шахтер – Селтик (1:1, ЛЧ) и Динамо – Ренн (0:1, ЛЕ).
Также Гезюбююк судит финал юношеской Лиги УЕФА-2015, в котором Шахтер проиграл Челси (2:3).
Напомним, что матч Англия – Украина состоится 26 марта на "Уэмбли" и начнется в 19:00.
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