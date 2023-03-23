Турок из Нидерландов. Известно, кто рассудит матч Англия - Украина

Стало известно, какая судейская бригада обслужит матч отбора Евро-2024 Англия – Украина.

На поединке будет работать бригада арбитров из Нидерландов.

Главным рефери выступит 37-летний этнический турок Сердар Гезюбююк.

Его помощниками будут Эрвин Зейнтра и Йохан Бальдер.

Обязанности четвертого рефери будет выполнять Рихард Вильгельмус Мартенс.

Судейский наблюдатель – Драго Кош (Словения).

Делегат УЕФА – Лукас Сиотропос (Греция).

Отметим, что со сборной Украины Гезюбююк пересекался один раз – в 2016 году судил товарищеский матч против Уэльса, который закончился победой украинцев 1:0.

А вот в текущем сезоне на клубном уровне рефери работал на матчах Шахтер – Селтик (1:1, ЛЧ) и Динамо – Ренн (0:1, ЛЕ).

Также Гезюбююк судит финал юношеской Лиги УЕФА-2015, в котором Шахтер проиграл Челси (2:3).

Напомним, что матч Англия – Украина состоится 26 марта на "Уэмбли" и начнется в 19:00.