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Сборная Украины в спарринге обыграла вторую команду Брентфорда
В довольно экспериментальном составе
Фото: УАФ / Автор невідомий
Матч не был доступен для СМИ, поэтому пока что мы можем дать на обсуждение лишь итоговый счет и стартовый состав сборной Украины.
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Первый гол за сборную Украины забил Сваток, второй - Судаков.
Брентфорд Б (Англия) - Украина 0:2
Голы: Сваток (22), Судаков (65)
Украина (1-й тайм): Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук.
Украина (2-й тайм): Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихаленок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбик
За резерв "Брентфорда" сыграли два футболиста первой команды – Понтус Янсон и Джошуа Дасилва.
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