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Сборная Украины в спарринге обыграла вторую команду Брентфорда

Национальная сборная Украины
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(5 голосов)

В довольно экспериментальном составе

Сборная Украины в спарринге обыграла вторую команду Брентфорда

Фото: УАФ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела спарринг со второй командой английского Брентфорда.

Матч не был доступен для СМИ, поэтому пока что мы можем дать на обсуждение лишь итоговый счет и стартовый состав сборной Украины.

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Первый гол за сборную Украины забил Сваток, второй - Судаков.

Брентфорд Б (Англия) - Украина 0:2

Голы: Сваток (22), Судаков (65)

Украина (1-й тайм): Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук.

Украина (2-й тайм): Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихаленок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбик

За резерв "Брентфорда" сыграли два футболиста первой команды – Понтус Янсон и Джошуа Дасилва.

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В статье: Украина Брентфорд
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
23.03.2023 в 21:14
Ротаню присвоить звание ТРЕНЕР вместо ФИЗРУКА и наградить премией в размере 100грн и почётной грамотой--вам не стыдно с кем играли --посмотрим на что вы способны 26
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0
-5
OctoberFest (Голая Пристань)
23.03.2023 в 21:16
ти заї**в
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+4
0

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