Сборная Украины в спарринге обыграла вторую команду Брентфорда

Сборная Украины провела спарринг со второй командой английского Брентфорда.

Матч не был доступен для СМИ, поэтому пока что мы можем дать на обсуждение лишь итоговый счет и стартовый состав сборной Украины.

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Первый гол за сборную Украины забил Сваток, второй - Судаков.

Брентфорд Б (Англия) - Украина 0:2

Голы: Сваток (22), Судаков (65)

Украина (1-й тайм): Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук.

Украина (2-й тайм): Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихаленок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбик

За резерв "Брентфорда" сыграли два футболиста первой команды – Понтус Янсон и Джошуа Дасилва.