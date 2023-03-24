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Национальная сборная Украины

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Украина в очереди на плей-офф Лиги наций в режиме LIVE. Плюс одна позиция

Национальная сборная Украины
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Следим за альтернативной возможностью выйти на чемпионат Европы 2024

Украина в очереди на плей-офф Лиги наций в режиме LIVE. Плюс одна позиция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вместе с классическим квалификационным этапом на Евро-2024 проходит заочная борьба сборных за места в плей-офф трех Дивизионов Лиги наций. Украина претендует на место в Дивизионе В. До начала квалификационного этапа наша сборная была шестой в очередь на четыре места. Нужно, чтобы из пяти сборных, - Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Израиль и Финляндия, - минимум две вышли на Евро из-за классического отбора.

В первый игровой день Финляндия проиграла Дании 1:3, а Босния и Герцеговина победила Исландию (3:0). Такие результаты подняли Украину с шестого на пятое место в очереди на плей-офф.

Очередь на плей-офф Дивизиона В Лиги наций по состоянию на 23:59 23.03.2023:

  1. Израиль;
  2. Сербия;
  3. Шотландия;
  4. Финляндия;
  5. Украина.

Напомним еще раз, что проходными являются первые четыре позиции. Очередь Украины в плей-офф не зависит от результатов сборной в группе отбора. То есть, все равно можно претендовать на плей-офф как с третьего, так и с пятого итогового мест.

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В статье: Украина Лига Наций
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