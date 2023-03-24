Украина в очереди на плей-офф Лиги наций в режиме LIVE. Плюс одна позиция

Вместе с классическим квалификационным этапом на Евро-2024 проходит заочная борьба сборных за места в плей-офф трех Дивизионов Лиги наций. Украина претендует на место в Дивизионе В. До начала квалификационного этапа наша сборная была шестой в очередь на четыре места. Нужно, чтобы из пяти сборных, - Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Израиль и Финляндия, - минимум две вышли на Евро из-за классического отбора.

В первый игровой день Финляндия проиграла Дании 1:3, а Босния и Герцеговина победила Исландию (3:0). Такие результаты подняли Украину с шестого на пятое место в очереди на плей-офф.

Очередь на плей-офф Дивизиона В Лиги наций по состоянию на 23:59 23.03.2023:

Израиль; Сербия; Шотландия; Финляндия; Украина .

Напомним еще раз, что проходными являются первые четыре позиции. Очередь Украины в плей-офф не зависит от результатов сборной в группе отбора. То есть, все равно можно претендовать на плей-офф как с третьего, так и с пятого итогового мест.

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