Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брентфорд-В – Украина 0:2. Видео голов и лучших моментов матча
Сине-желтые провели спарринг перед игрой с Англией
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
В четверг, 23 марта, сборная Украины сыграла матч с "Брентфордом-В" в рамках подготовки к поединку против национальной команды Англии в квалификации на Евро-2024.
Игра проходила за закрытыми дверями по согласию обеих сторон. На трибуны были допущены только представители официальных делегаций соперников и семьи украинских футболистов, проживающих за границей.
В составе команды Руслана Ротаня забивали Сваток и Судаков. Английский клуб не сумел отличиться. Пресс-служба "пчел" представила небольшой обзор игры.
Контрольный матч, 23 марта
Брентфорд-В – Украина 0:2
Голы: Сваток, 22, Судаков, 65
???? Match Highlights: The key moments as #BrentfordB faced Ukraine this evening ⬇️#BrentfordFC | @SafetyCultureHQ pic.twitter.com/AbxSlEmSit— Brentford FC (@BrentfordFC) March 23, 2023
Читайте такжеТренер Брентфорда: Для 17-летних парней было здорово сыграть против сборной Украины
Популярное сейчас
- Месси забил 800-й гол в карьере - в матче Аргентины со штрафного. ВИДЕО
- Украина присматривается. Италия – Англия 1:2. Обзор матча, видео голов
- Украина в очереди на плей-офф Лиги наций в режиме LIVE. Плюс одна позиция
- Италия против Англии, Франция против Нидерландов и матч Украины. Расписание футбола на 20 - 26 марта
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
Новости по теме
- 06:35 Украинские Первая победа Ротаня, Англия обыграла Италию, Бавария меняет тренера. Главные новости за 23 марта
- 00:01 Украинские Тренер Брентфорда: Для 17-летних парней было здорово сыграть против сборной Украины
- 22:47 Украинские Украина против Брентфорда: Зинченко и Трубину дали отдохнуть, Сидорчук простудился, а Ярмоленко все еще не готов