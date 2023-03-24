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Брентфорд-В – Украина 0:2. Видео голов и лучших моментов матча

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Сине-желтые провели спарринг перед игрой с Англией

Брентфорд-В – Украина 0:2. Видео голов и лучших моментов матча

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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В четверг, 23 марта, сборная Украины сыграла матч с "Брентфордом-В" в рамках подготовки к поединку против национальной команды Англии в квалификации на Евро-2024.

Игра проходила за закрытыми дверями по согласию обеих сторон. На трибуны были допущены только представители официальных делегаций соперников и семьи украинских футболистов, проживающих за границей.

В составе команды Руслана Ротаня забивали Сваток и Судаков. Английский клуб не сумел отличиться. Пресс-служба "пчел" представила небольшой обзор игры.

Контрольный матч, 23 марта
Брентфорд-В – Украина 0:2
Голы: Сваток, 22, Судаков, 65

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В статье: Украина Брентфорд
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