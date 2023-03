Брентфорд-В – Украина 0:2. Видео голов и лучших моментов матча

В четверг, 23 марта, сборная Украины сыграла матч с "Брентфордом-В" в рамках подготовки к поединку против национальной команды Англии в квалификации на Евро-2024.

Игра проходила за закрытыми дверями по согласию обеих сторон. На трибуны были допущены только представители официальных делегаций соперников и семьи украинских футболистов, проживающих за границей.

В составе команды Руслана Ротаня забивали Сваток и Судаков. Английский клуб не сумел отличиться. Пресс-служба "пчел" представила небольшой обзор игры.

Контрольный матч, 23 марта

Брентфорд-В – Украина 0:2

Голы: Сваток, 22, Судаков, 65

