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Ярмолюк: Очень интересно, каким будет результат в матче Англия – Украина

Национальная сборная Украины
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Украинский хавбек дал комментарий

Ярмолюк: Очень интересно, каким будет результат в матче Англия – Украина

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк поделился мыслями после товарищеского матча своего клуба против сборной Украины, который завершился в пользу сине-желтых со счетом 2:0.

Отметим, что сам Ярмолюк не принимал участие в игре.

"Очень рад был видеть именно тут сборную Украины. Эмоции переполняют. Рад увидеть футболистов, с которыми раньше играл в "Днепре-1" – Довбика, Сватка, Пихаленка. Рад был с ними встретиться и пообщаться

Очень интересно, каким будет результат в матче Англия – Украина. Конечно же, я буду поддерживать нашу страну.

Адаптация в Англии? Думаю, уже стал тут достаточно своим. Ведь с момента моего перехода в "Брентфорд" уже прошел почти год. Скоро буду "зажигать", – сказал Ярмолюк в комментарии пресс-службе УАФ.

Ярмолюк стал игроком "Брентфорда" летом 2022 года. Пока 19-летний украинец играет за дубль английской команды. Матч Англия – Украина состоится 26 марта и начнется в 19:00.

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В статье: Украина Брентфорд Егор Ярмолюк
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Источник:
канал УАФ на YouTube

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