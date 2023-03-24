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Национальная сборная Украины

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Хавбек сборной Украины: Лично мне нравится тренерский стиль Ротаня

Национальная сборная Украины
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Александр Пихаленок - о работе под руководством нового тренера

Хавбек сборной Украины: Лично мне нравится тренерский стиль Ротаня

Скриншот: канал УАФ на YouTube

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Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок рассказал об эмоциях игроков национальной команды перед стартовым поединком против Англии в квалификации Евро-2024.

"Перед стартом в квалификации, конечно, волнение есть. Но, я думаю, те 11 игроков, которые выйдут на поле в поединке с Англией, со стартовым свистком о нем забудут.

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Мне лично нравится тренерский стиль нового наставника. Это – современный футбол. Думаю, что все ребята довольны. Поэтому осталось все то, что мы наработали, перенести на футбольное поле", – сказал Пихаленок.

Напомним, что матч отбора Евро-2024 между сборными Англии и Украины состоится 26 марта в Лондоне. Начало - в 19.00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Англия Александр Пихаленок
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Источник:
УАФ

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