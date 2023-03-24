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Ротань после победы Украины в спарринге: Игра с Англией будет на 300% сложнее

Национальная сборная Украины
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Матч уже в это воскресенье

Ротань после победы Украины в спарринге: Игра с Англией будет на 300% сложнее

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань подвел итоги спарринга против "Брентфорда-В" (2:0), а также высказался о будущей игре с Англией.

"За этот период времени тренировок у нас было очень мало. Важно проводить такие матчи, где мы можем почувствовать уверенность. Думаю, ребята провели хорошую игру, профессионально отнеслись к ней.

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Я сказал им, что в воскресенье будет на 300% сложнее игра в плане стадиона, мотивации от сборной Англии, самоотдачи, игры один в один. Англия этим славится", – отметил Ротань.

Напомним, что матч отбора Евро-2024 между сборными Англии и Украины состоится 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало - в 19.00 по киевскому времени.

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В статье: Руслан Ротань Украина Англия Брентфорд
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