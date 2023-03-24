Малиновский под вопросом или кого Ротань выпустит в Англию. Влог Роберто Моралеса

Сборная Украины пропустила первый тур отбора к Евро-2024, но у нас была возможность наблюдать за нашим первым соперником. Что продемонстрировала Англия в матче с Италией и чего ждать от Руслана Ротаня на Уэмбли, исходя из поединка против Брентфорда – Роберто Моралес отвечает на эти вопросы в своем влоге на канале UA-Футбол. А еще известный комментатор рассказывает о новом ориунди в составе Италии, ожидает громкого трансфера в Испании и не верит в будущего нового тренера Баварии.

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