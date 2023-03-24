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Малиновский под вопросом или кого Ротань выпустит в Англию. Влог Роберто Моралеса

Национальная сборная Украины
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Краткий анализ перед большим матчем сине-желтых

Малиновский под вопросом или кого Ротань выпустит в Англию. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины пропустила первый тур отбора к Евро-2024, но у нас была возможность наблюдать за нашим первым соперником. Что продемонстрировала Англия в матче с Италией и чего ждать от Руслана Ротаня на Уэмбли, исходя из поединка против Брентфорда – Роберто Моралес отвечает на эти вопросы в своем влоге на канале UA-Футбол. А еще известный комментатор рассказывает о новом ориунди в составе Италии, ожидает громкого трансфера в Испании и не верит в будущего нового тренера Баварии.

В этом выпуске

  • 00:14 – Об Англии и ее матче с Италией
  • 03:13 – Украина – Брентфорд: почему не показали игру?
  • 04:21 – Анализ состава: Трубин, Сваток, Малиновский…
  • 07:30 – О рефери матча Англия – Украина, есть риск
  • 08:37 – Новый ориунди в Италии – кто такой Ретеги
  • 10:31 – Снова о деле Негрейры
  • 11:25 – Печальная история Сауля Ньигеса
  • 12:16 – Тухель вместо Нагельсманна – безумие!

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В статье: Руслан Ротань Национальная сборная Украины канал UA-Футбол
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