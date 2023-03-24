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Ротань: Зинченко был истощен, Сидорчук приболел
Коуч сборной Украины рассказал о спарринге с Брентфордом
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Исполняющий обязанности тренера сборной Украины Руслан Ротань рассказал
"Провели хороший матч перед Англией. Тренировок мало, поэтому было важно почувствовать уверенность в своих силах. Ребята профессионально отнеслись к работе. Буяльский? К сожалению, немного приболел Сергей Сидорчук, поэтому внесли коррективы и Виталий провел всю игру. Ранее он пропустил встречу "Динамо", был более свежим.
Что касается Зинченко, то у него большие нагрузки, он недавно отыграл 120 минут в Лиге Европы, потом еще матч АПЛ. Он был истощен, нужно было дать ему отдохнуть.
Тренировки перед Англией будут направлены на восстановление и тактику на первый матч отбора", – сказал Ротань.
Напомним, что 26 марта Украина сыграет против Англии в первом матче отбора Евро-2024.
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