Ротань: Зинченко был истощен, Сидорчук приболел

Исполняющий обязанности тренера сборной Украины Руслан Ротань рассказал о спарринге со второй командой английского "Брентфорда" (2:0) , а также рассказал, почему в матче не сыграли Александр Зинченко и Сергей Сидорчук.

"Провели хороший матч перед Англией. Тренировок мало, поэтому было важно почувствовать уверенность в своих силах. Ребята профессионально отнеслись к работе. Буяльский? К сожалению, немного приболел Сергей Сидорчук, поэтому внесли коррективы и Виталий провел всю игру. Ранее он пропустил встречу "Динамо", был более свежим.

Что касается Зинченко, то у него большие нагрузки, он недавно отыграл 120 минут в Лиге Европы, потом еще матч АПЛ. Он был истощен, нужно было дать ему отдохнуть.

Тренировки перед Англией будут направлены на восстановление и тактику на первый матч отбора", – сказал Ротань.