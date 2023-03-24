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Сваток: Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче

Национальная сборная Украины
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Защитник Днепра-1 забил свой дебютный гол за сборную

Сваток: Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче

uaf.ua

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Сваток рассказал о спарринге со второй командой английского Брентфорда (2:0), в котором он забил один из голов.

"Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче. Малиновский очень хорошо подал, и мне удалось отличиться. Взаимопонимание с Матвиенко? Оно было неплохим, старались играть в свою игру.

Будем дальше готовиться к поединку с Англией. Егор Ярмолюк? Рад его встретить, давно не виделись", — сказал Сваток.

Напомним, что 26 марта Украина сыграет против Англии в первом матче отбора Евро-2024.

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В статье: Украина Брентфорд Александр Сваток
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Источник:
УАФ

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