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Сваток: Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче
Защитник Днепра-1 забил свой дебютный гол за сборную
uaf.ua
Защитник сборной Украины Александр Сваток рассказал о
"Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче. Малиновский очень хорошо подал, и мне удалось отличиться. Взаимопонимание с Матвиенко? Оно было неплохим, старались играть в свою игру.
Будем дальше готовиться к поединку с Англией. Егор Ярмолюк? Рад его встретить, давно не виделись", — сказал Сваток.
Напомним, что 26 марта Украина сыграет против Англии в первом матче отбора Евро-2024.
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