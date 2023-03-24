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Британский журналист: Когда я рассказываю коллегам, что Ротань работает одновременно с тремя командами, они не могут поверить
Но, УАФ не ищет легких путей
Фото: пресс-служба УАФ
Британско-украинский журналист Эндрю Тодос рассказал об отношении англичан к
Журналист отмечает, что англичане удивлены тем, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Ротань совмещает сразу три должности.
"В Англии не очень знают об этом. Когда я рассказываю коллегам, что Руслан Ротань работает одновременно с тремя командами, они не могут поверить. Спрашивают, как это вообще возможно?
Есть ли у него вообще время для такого совмещения? И точно не знают, чего в таком случае ждать от сборной Украины. Так что это может сыграть в ее пользу", — сказал Тодос.
Напомним, что Ротань возглавляет "Александрию" и молодежную сборную Украины, а также является исполняющим обязанности национальной сборной команды.
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