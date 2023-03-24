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Британский журналист: Когда я рассказываю коллегам, что Ротань работает одновременно с тремя командами, они не могут поверить

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Но, УАФ не ищет легких путей

Британский журналист: Когда я рассказываю коллегам, что Ротань работает одновременно с тремя командами, они не могут поверить

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Британско-украинский журналист Эндрю Тодос рассказал об отношении англичан к сборной Украины.

Журналист отмечает, что англичане удивлены тем, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Ротань совмещает сразу три должности.

"В Англии не очень знают об этом. Когда я рассказываю коллегам, что Руслан Ротань работает одновременно с тремя командами, они не могут поверить. Спрашивают, как это вообще возможно?

Есть ли у него вообще время для такого совмещения? И точно не знают, чего в таком случае ждать от сборной Украины. Так что это может сыграть в ее пользу", — сказал Тодос.

Напомним, что Ротань возглавляет "Александрию" и молодежную сборную Украины, а также является исполняющим обязанности национальной сборной команды.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Украина ФК Александрия
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Источник:
Fanday

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Комментарии (1)
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rimofip (Киев)
24.03.2023 в 20:03
Такой бардак может быть только у нас, чтобы никому не известный, даже не тренер, такое проделывал
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