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Коноплянка: Молодежь у сборной Украины очень перспективная. Нас в любую минуту могут заменить
Евгений вернулся в сборную после долгого перерыва
t.me/bombardyr_ua
Вингер
– Как ты воспринимаешь сборную? Что-нибудь изменилось? Есть молодые таланты.
– Я очень соскучился по всем ребятам. Конечно, очень хотел вернуться как можно скорее, но травмы мешали мне. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем это было… Сколько лет прошло?
– Может 2-2,5.
– Можно сказать, что ничего такого не изменилось. Я всех этих молодых ребят знаю – Бондаренко, Судаков были в "Шахтере". Знаю, на что они способны. Молодежь у нас очень перспективная. Нас в любую минуту могут заменить.
– С другой стороны – это и конкуренция с молодыми за место в составе. Свежесть – их плюс.
– Конечно, я всегда буду их только поддерживать, чтобы они прогрессировали, конкурировали. Они этим очень хорошо пользуются, хорошо тренируются. У них хорошая перспектива. Все в наших руках, они молодцы.
– У нас была тренировочная игра в рамках подготовки к матчу с Англией. Как ты оцениваешь 45 минут, которые провел на поле?
– Как я говорил, сейчас у меня нет никаких проблем со здоровьем, чувствую себя очень хорошо. Тренеры могут сказать, в какой форме, я не могу этого говорить. Они, думаю, завтра скажут, если были какие-то ошибки, если нужно кое-что изменить. Думаю, провели хороший матч. Выиграли закономерно.
Когда я увидел себя в списке, вы даже не знаете, что у меня было внутри. Как будто впервые вызвали в сборную, были такие эмоции. Хочу сказать, что меня переполняют эмоции. Я могу, буду давать на футбольном поле все, на что я еще способен.
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