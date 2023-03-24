Коноплянка: Молодежь у сборной Украины очень перспективная. Нас в любую минуту могут заменить

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о молодых игроках национальной команды, которые были вызваны на мартовский сбор.

– Как ты воспринимаешь сборную? Что-нибудь изменилось? Есть молодые таланты.

– Я очень соскучился по всем ребятам. Конечно, очень хотел вернуться как можно скорее, но травмы мешали мне. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем это было… Сколько лет прошло?

– Может 2-2,5.

– Можно сказать, что ничего такого не изменилось. Я всех этих молодых ребят знаю – Бондаренко, Судаков были в "Шахтере". Знаю, на что они способны. Молодежь у нас очень перспективная. Нас в любую минуту могут заменить.

– С другой стороны – это и конкуренция с молодыми за место в составе. Свежесть – их плюс.

– Конечно, я всегда буду их только поддерживать, чтобы они прогрессировали, конкурировали. Они этим очень хорошо пользуются, хорошо тренируются. У них хорошая перспектива. Все в наших руках, они молодцы.

– У нас была тренировочная игра в рамках подготовки к матчу с Англией. Как ты оцениваешь 45 минут, которые провел на поле?

– Как я говорил, сейчас у меня нет никаких проблем со здоровьем, чувствую себя очень хорошо. Тренеры могут сказать, в какой форме, я не могу этого говорить. Они, думаю, завтра скажут, если были какие-то ошибки, если нужно кое-что изменить. Думаю, провели хороший матч. Выиграли закономерно.

Когда я увидел себя в списке, вы даже не знаете, что у меня было внутри. Как будто впервые вызвали в сборную, были такие эмоции. Хочу сказать, что меня переполняют эмоции. Я могу, буду давать на футбольном поле все, на что я еще способен.