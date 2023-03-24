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Коноплянка: Молодежь у сборной Украины очень перспективная. Нас в любую минуту могут заменить

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Евгений вернулся в сборную после долгого перерыва

Коноплянка: Молодежь у сборной Украины очень перспективная. Нас в любую минуту могут заменить

t.me/bombardyr_ua

Новина українською

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о молодых игроках национальной команды, которые были вызваны на мартовский сбор.

– Как ты воспринимаешь сборную? Что-нибудь изменилось? Есть молодые таланты.

– Я очень соскучился по всем ребятам. Конечно, очень хотел вернуться как можно скорее, но травмы мешали мне. Сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем это было… Сколько лет прошло?

– Может 2-2,5.

– Можно сказать, что ничего такого не изменилось. Я всех этих молодых ребят знаю – Бондаренко, Судаков были в "Шахтере". Знаю, на что они способны. Молодежь у нас очень перспективная. Нас в любую минуту могут заменить.

– С другой стороны – это и конкуренция с молодыми за место в составе. Свежесть – их плюс.

– Конечно, я всегда буду их только поддерживать, чтобы они прогрессировали, конкурировали. Они этим очень хорошо пользуются, хорошо тренируются. У них хорошая перспектива. Все в наших руках, они молодцы.

– У нас была тренировочная игра в рамках подготовки к матчу с Англией. Как ты оцениваешь 45 минут, которые провел на поле?

– Как я говорил, сейчас у меня нет никаких проблем со здоровьем, чувствую себя очень хорошо. Тренеры могут сказать, в какой форме, я не могу этого говорить. Они, думаю, завтра скажут, если были какие-то ошибки, если нужно кое-что изменить. Думаю, провели хороший матч. Выиграли закономерно.

Когда я увидел себя в списке, вы даже не знаете, что у меня было внутри. Как будто впервые вызвали в сборную, были такие эмоции. Хочу сказать, что меня переполняют эмоции. Я могу, буду давать на футбольном поле все, на что я еще способен.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
24.03.2023 в 19:21
Коно тебя уже давно заменили --не забьёшь Англии больше не вызовут
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студент (Харьков)
24.03.2023 в 19:14
Какой дурак позвал инвалида коноплянку в сборную я вас спрашиваю? У этого старого пердуна уже тремор рук и ног. Он сам шнурки на буцах заязать не может! А вы его в сборную!
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Cassid (Kiev)
24.03.2023 в 19:00
Офонареть. Он реально считает, что его заменят? Да его давно заменили. Его в принципе в сборной быть не должно, а он про БУДУЩУЮ замену себе вещает.
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