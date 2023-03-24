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Малиновский: С Англией на первых минутах должны не пропустить, если забить – еще лучше

Национальная сборная Украины
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Стартовой матч отбора с Англией очень важен

Малиновский: С Англией на первых минутах должны не пропустить, если забить – еще лучше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2024 с Англией.

"Конечно, хочется зарекомендовать себя как можно лучше в этом отборе. Мы готовимся к очень важной игре, в которой будем играть против соперника очень высокого уровня, и должны сыграть на максимуме, показать свой лучший футбол.

Мы должны очень уверенно сыграть на первых минутах, потому что первые минуты в психологическом плане очень важны, не пропустить, если забить – еще лучше, но не пропустить. В психологическом плане мы должны быть готовы и к "Уэмбли", и к болельщикам, и к команде.

Поможет ли нам игра англичан против Италии в плане их усталости? Нет, сейчас там все футболисты высокого уровня, это будет только плюс для нас, что будет больше информации перед игрой, сможем посмотреть и проанализировать матч с Италией", — сказал Малиновский.

Напомним, что 26 марта Украина сыграет против Англии в первом матче отбора Евро-2024.

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В статье: Украина Англия Руслан Малиновский
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