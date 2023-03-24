Малиновский: С Англией на первых минутах должны не пропустить, если забить – еще лучше

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2024 с Англией.

"Конечно, хочется зарекомендовать себя как можно лучше в этом отборе. Мы готовимся к очень важной игре, в которой будем играть против соперника очень высокого уровня, и должны сыграть на максимуме, показать свой лучший футбол.

Мы должны очень уверенно сыграть на первых минутах, потому что первые минуты в психологическом плане очень важны, не пропустить, если забить – еще лучше, но не пропустить. В психологическом плане мы должны быть готовы и к "Уэмбли", и к болельщикам, и к команде.

Поможет ли нам игра англичан против Италии в плане их усталости? Нет, сейчас там все футболисты высокого уровня, это будет только плюс для нас, что будет больше информации перед игрой, сможем посмотреть и проанализировать матч с Италией", — сказал Малиновский.