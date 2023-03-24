Миколенко: Уэмбли? Нет разницы, на каком стадионе играть. Будем думать о команде, а не о стадионе

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 с Англией.

– Как ты себя чувствовал физически в спарринге с "Бренфтордом"?

– Игра получилась хорошей по содержанию. Была на 100% товарищеская, все с уважением относились, и "Брентфорд", и мы. Завтра проведем теорию с тренерским штабом, нам расскажут, какие были ошибки, что выполнили правильно, а что неправильно. Мы готовились к игре с Англией, старались выполнить то, что нам говорил тренерский штаб.

– Ты сыграл один тайм. В последнее время ты не играл 90 минут в клубе. Готов сыграть целый матч?

– Для меня очень хорошо, что я сыграл 45 минут за сборную. До этого я не играл три недели, после болезни было немного тяжеловато выходить. После одного тайма чувствую себя хорошо. Можно сказать, пересилил себя. К игре с Англией чувствую себя хорошо.

– В последний раз против Англии мы играли в 2021 году. Как ты сравнишь эти две команды, мы стали сильнее по сравнению с Евро?

– В целом я не припомню, но, наверное, теперь больше футболистов, кто играет в топ-чемпионатах. Думаю, это сыграет нам на руку. Это однозначно делает нас сильнее. Многие игроки показывают уровень в иностранных чемпионатах. Надеюсь, что это поможет нам, если будем выполнять то, что говорит тренерский штаб.

– Ты играешь в Англии уже некоторое время. Будет безумное давление?

– Посмотрим. Я не играл на "Уэмбли", но некоторые футболисты и главный тренер играли там. Думаю, поделятся своими мыслями.

– Ты ждешь этого матча? Сыграть на "Уэмбли" – это что-то особенное?

– Не скажу, что это нечто особенное. Мы играем против топ-сборной, нет разницы, на каком стадионе. Будем думать о команде, а не о стадионе.

– Англичане изменились с 2021 года?

– За 2 года они наверняка не так сильно изменились в составе. Практически все игроки, которые есть сейчас, играли тогда против нас. Думаю, это очень сбалансированная команда, у которой есть все.