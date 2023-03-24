Коноплянка: Как бы это смешно не звучало, но будем настраиваться только на победу

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 с Англией, который состоится 26 марта на Уэмбли.

– Ты участвовал в трех играх против Англии. У тебя хорошая статистика с англичанами, не говоря уже о том голе на "Уэмбли".

– Конечно, помню этот гол и эти результаты. Договаривались с тренерами, они настраивали нас на то, чтобы мы, в первую очередь, не боялись. Англия – это Англия, мы понимаем, что это очень сильная команда. Но можно со всеми играть.

Если мы будем настраиваться только на победу, как бы это смешно ни звучало, может, кто-то не верит в нас, но надо верить. У нас есть своя структура, сейчас мы тренируемся и вырабатываем ее. Если все будут уверены в нашей команде, то добьемся результата.

– Мы сейчас посмотрели первый тайм матча Италии и Англии. Стало ли преимущество англичан тебе сюрпризом?

– Для нас результат этого матча – это, кажется, не столь важно. Какая разница? Надо смотреть в первую очередь на англичан, да, кто против нас играет, разбирать их. Но не забывать о нашей игре.

– Но хорошо, когда соперники теряют. Возможно, ничья была бы лучше.

– Давайте больше будем думать о нашей игре. А там как будет – так будет. Ребята уже не первый год играют в большой футбол. Знают, как правильно готовиться.

– Есть много тех, кто не играл на "Уэмбли".

– Ничего, поддержим. Видите, как Сваток сегодня гол забил? Может, на "Уэмбли" тоже так сделает.

– Было бы неплохо.

– Готовим молодежь.

– Какой у тебя был настрой, когда ты забил этот мяч? Такой же, как сейчас?

– Да, на самом деле. Да, у нас много опыта, мы сколько лет уже играем в сборной. Можем кое-что подсказать молодым ребятам. Но я вижу, что все под контролем. Все знают, к чему мы идем и почему мы сюда прилетели.