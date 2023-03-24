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Коноплянка: Как бы это смешно не звучало, но будем настраиваться только на победу
Всегда нужно верить
t.me/bombardyr_ua
Вингер
– Ты участвовал в трех играх против Англии. У тебя хорошая статистика с англичанами, не говоря уже о том голе на "Уэмбли".
– Конечно, помню этот гол и эти результаты. Договаривались с тренерами, они настраивали нас на то, чтобы мы, в первую очередь, не боялись. Англия – это Англия, мы понимаем, что это очень сильная команда. Но можно со всеми играть.
Если мы будем настраиваться только на победу, как бы это смешно ни звучало, может, кто-то не верит в нас, но надо верить. У нас есть своя структура, сейчас мы тренируемся и вырабатываем ее. Если все будут уверены в нашей команде, то добьемся результата.
– Мы сейчас посмотрели первый тайм матча Италии и Англии. Стало ли преимущество англичан тебе сюрпризом?
– Для нас результат этого матча – это, кажется, не столь важно. Какая разница? Надо смотреть в первую очередь на англичан, да, кто против нас играет, разбирать их. Но не забывать о нашей игре.
– Но хорошо, когда соперники теряют. Возможно, ничья была бы лучше.
– Давайте больше будем думать о нашей игре. А там как будет – так будет. Ребята уже не первый год играют в большой футбол. Знают, как правильно готовиться.
– Есть много тех, кто не играл на "Уэмбли".
– Ничего, поддержим. Видите, как Сваток сегодня гол забил? Может, на "Уэмбли" тоже так сделает.
– Было бы неплохо.
– Готовим молодежь.
– Какой у тебя был настрой, когда ты забил этот мяч? Такой же, как сейчас?
– Да, на самом деле. Да, у нас много опыта, мы сколько лет уже играем в сборной. Можем кое-что подсказать молодым ребятам. Но я вижу, что все под контролем. Все знают, к чему мы идем и почему мы сюда прилетели.
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