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Отцовство Цыганкова, возвращение Ярмоленко и Сидорчука. Пятничные новости из стана сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Команда продолжает готовится к матчу с Англией

Отцовство Цыганкова, возвращение Ярмоленко и Сидорчука. Пятничные новости из стана сборной Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины продолжает подготовку к своему первому отборочному матчу Евро-2024 с Англией.

Впрочем, утро в лагере началось с поздравлений. Полузащитник Виктор Цыганков на этой неделе стал отцом, поэтому сборники поздравили его с рождением первенца.

Затем последовала восстановительная тренировка. На сегодняшнюю тренировку в основную группу вернулся возобновившийся после простуды Сергей Сидорчук. Также во всех упражнениях принимал участие капитан сборной Андрей Ярмоленко, как и Александр Зинченко, которому тренеры вчера дали отдохнуть после интенсивного игрового графика в клубе.

После тактической работы тренеры предложили подопечным эмоционально-восстановительные упражнения.

Уже завтра – заключительный день подготовки к стартовому поединку квалификации на "Уэмбли".

Украинцы приступят к предматчевой тренировке на знаменитой арене в 18.00 по местному времени. За полчаса да этого и. о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань и один из игроков команды встретятся с представителями СМИ.

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В статье: Украина Англия
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Источник:
УАФ

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