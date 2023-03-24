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Отцовство Цыганкова, возвращение Ярмоленко и Сидорчука. Пятничные новости из стана сборной Украины
Команда продолжает готовится к матчу с Англией
Фото Павла Кубанова - УАФ
Впрочем, утро в лагере началось с поздравлений. Полузащитник Виктор Цыганков
Затем последовала восстановительная тренировка. На сегодняшнюю тренировку в основную группу вернулся возобновившийся после простуды Сергей Сидорчук. Также во всех упражнениях принимал участие капитан сборной Андрей Ярмоленко, как и Александр Зинченко, которому тренеры вчера дали отдохнуть после интенсивного игрового графика в клубе.
После тактической работы тренеры предложили подопечным эмоционально-восстановительные упражнения.
Уже завтра – заключительный день подготовки к стартовому поединку квалификации на "Уэмбли".
Украинцы приступят к предматчевой тренировке на знаменитой арене в 18.00 по местному времени. За полчаса да этого и. о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань и один из игроков команды встретятся с представителями СМИ.
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