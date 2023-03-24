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Шевчук: Написал Коноплянке - если нужна моя помощь, я готов подъехать в заявку сборной
Вызов Евгения в сборную многих удивил
ДК от Шурика
Экс-защитник
"Я написал Жене: если нужна моя помощь, я, в принципе, готов подъехать в заявку. Но у нас в команде хорошие левые защитники – Миколенко, Соболь – хорошая конкуренция, Матвиенко тоже может там сыграть. У нас много молодых игроков, которые действительно прогрессируют.
Вызов Коноплянки для меня был неожиданным, потому что он уже некоторое время не выступал за сборную, были некоторые трудности в Шахтере и Польше, травма и восстановление. Но тренерский штаб верит в него", – сказал Шевчук.
Напомним, Шевчук выступал за сборную в период с апреля 2003 по июнь 2016 года. За это время он сыграл за первую команду страны 56 матчей и сделал три ассиста. А вот Коноплянка играет за Украину с мая 2010 года и по текущий момент. На его счету 86 матчей, 21 гол и 15 ассистов.
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