Шевчук: Написал Коноплянке - если нужна моя помощь, я готов подъехать в заявку сборной

Экс-защитник сборной Украины и нынешний вице-президент ровенского Вереса Вячеслав Шевчук поделился мнением о вызове Евгения Коноплянки в главную команду страны.

"Я написал Жене: если нужна моя помощь, я, в принципе, готов подъехать в заявку. Но у нас в команде хорошие левые защитники – Миколенко, Соболь – хорошая конкуренция, Матвиенко тоже может там сыграть. У нас много молодых игроков, которые действительно прогрессируют.

Вызов Коноплянки для меня был неожиданным, потому что он уже некоторое время не выступал за сборную, были некоторые трудности в Шахтере и Польше, травма и восстановление. Но тренерский штаб верит в него", – сказал Шевчук.