  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевчук: Написал Коноплянке - если нужна моя помощь, я готов подъехать в заявку сборной
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук: Написал Коноплянке - если нужна моя помощь, я готов подъехать в заявку сборной

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Вызов Евгения в сборную многих удивил

Шевчук: Написал Коноплянке - если нужна моя помощь, я готов подъехать в заявку сборной

ДК от Шурика

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины и нынешний вице-президент ровенского Вереса Вячеслав Шевчук поделился мнением о вызове Евгения Коноплянки в главную команду страны.

"Я написал Жене: если нужна моя помощь, я, в принципе, готов подъехать в заявку. Но у нас в команде хорошие левые защитники – Миколенко, Соболь – хорошая конкуренция, Матвиенко тоже может там сыграть. У нас много молодых игроков, которые действительно прогрессируют.

Вызов Коноплянки для меня был неожиданным, потому что он уже некоторое время не выступал за сборную, были некоторые трудности в Шахтере и Польше, травма и восстановление. Но тренерский штаб верит в него", – сказал Шевчук.

Читайте такжеАртем Федецкий: о шедевре Коноплянки на Уэмбли, максимализме Ротаня и симпатии Джонсонюка

Напомним, Шевчук выступал за сборную в период с апреля 2003 по июнь 2016 года. За это время он сыграл за первую команду страны 56 матчей и сделал три ассиста. А вот Коноплянка играет за Украину с мая 2010 года и по текущий момент. На его счету 86 матчей, 21 гол и 15 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Джокер Ротаня, ментор Ярмоленко, травма Конопли, ставка на Сватка. Анонс матча Англия – Украина
yellow-arrow
Украина на пути в плей-офф Лиги наций в режиме LIVE. Сейчас место проходное
yellow-arrow
Пресс-атташе сборной Украины: Матч с Брентфордом был тренировочный и не мог быть в трансляции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Вячеслав Шевчук Украина Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanday

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде