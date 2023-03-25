Шевчук - о вызове Коноплянки в сборную: Если надо моя помочь, то я готов подъехать

Наставник сборной Украины Руслан Ротань довольно неожиданно вызвал в расположение национальной сборной "ветерана" команды Евгения Коноплянку, что вызвало много разговоров в футбольных кругах.

Одним из спикеров стал бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук, для которого вызов Коноплянки в сборную стал неожиданностью:

"Вызов Коноплянки для меня был неожиданным, потому что он уже некоторое время не выступал за сборную, были некоторые трудности в "Шахтере" и Польше, травма и восстановление. Но тренерский штаб верит в него", - цитирует Шевчука издание FanDay.

Также, Шевчук признался, что написал смс Коноплянке, где предложил свою помочь национальной команде:

"Я написал Жене: если нужна моя помощь, я, в принципе, готов подъехать в заявку. Но у нас в команде хорошие левые защитники – Миколенко, Соболь – хорошая конкуренция, Матвиенко тоже может там сыграть. У нас много молодых игроков, которые действительно прогрессируют", - добавил Шевчук.

Напомним, Шевчук выступал за сборную в период с апреля 2003 по июнь 2016 года. За это время он сыграл за первую команду страны 56 матчей и сделал три ассиста.