Ответь на футбольные вопросы. Футбольный квиз по сборной Украины. Видео

Игры Болельщика Эрудированного – это короткое видео, где мы вместе проверим твои футбольные знания! Попробуй ответить на футбольные вопросы по сборной Украины! Уже скоро матч Англия - Украина, именно поэтому пора вспомнить определенную статистику и отвлечься от новостей нашим квизом. Сколько у тебя правильных ответов?

Спасибо, что смотришь!