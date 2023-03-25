Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ответь на футбольные вопросы. Футбольный квиз по сборной Украины. Видео
О тренерах сборной на Евро, вторая крупнейшая победа в истории, легионеры на Евро-2012 и другие вопросы
Игры Болельщика Эрудированного – это короткое видео, где мы вместе проверим твои футбольные знания! Попробуй ответить на футбольные вопросы по сборной Украины! Уже скоро матч Англия - Украина, именно поэтому пора вспомнить определенную статистику и отвлечься от новостей нашим квизом. Сколько у тебя правильных ответов?
Спасибо, что смотришь!
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