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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ответь на футбольные вопросы. Футбольный квиз по сборной Украины. Видео

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

О тренерах сборной на Евро, вторая крупнейшая победа в истории, легионеры на Евро-2012 и другие вопросы

Ответь на футбольные вопросы. Футбольный квиз по сборной Украины. Видео

Новина українською

Игры Болельщика Эрудированного – это короткое видео, где мы вместе проверим твои футбольные знания! Попробуй ответить на футбольные вопросы по сборной Украины! Уже скоро матч Англия - Украина, именно поэтому пора вспомнить определенную статистику и отвлечься от новостей нашим квизом. Сколько у тебя правильных ответов?

Спасибо, что смотришь!

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