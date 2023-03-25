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Крауч: Я всегда был фанатом Ярмоленко, но именно Мудрик вызывает восторг в сборной Украины
Михаил может удивить на Уэмбли
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ying Tang/NurPhoto
Бывший нападающий Питер Крауч поделился ожиданиями матча второго тура отбора на Чемпионат Европы-2024 между Англией и Украиной.
“Кейн побил исторический рекорд Англии по количеству голов, но он все еще находится на пике своих возможностей. Ему всего 29 лет. Это значит, что он будет играть и забивать за английскую сборную еще 4-5 лет. И может начать это в воскресенье.
Это важная игра для Англии, поэтому Гаррет Саутгейт не будет делать много изменений в составе встречи с Италией.
У сборной Украины также есть несколько очень хороших игроков. Некоторые из них играют в АПЛ или имеют опыт выступления в чемпионате Великобритании. Я несколько раз играл против них, это всегда очень хороший соперник.
Но Англия должна победить дома. Гарри Кейн, по всей вероятности, забьет гол, если команда сможет забить. Букайо Сака также находился в невероятной форме в последнее время, поэтому должен создать проблемы для обороны украинской сборной.
Я всегда был фанатом Ярмоленко, но именно Мудрик вызывает величайшей восторг в их команде. У него был не самый простой старт в “Челси”, но иногда смена обстановки в сборной может помочь. Я был в такой ситуации, игра с другими футболистами может дать вам подъем. Кроме того, он хочет показать болельщикам в Англии, на что он способен. Я вижу, что он несет в себе угрозу для сборной Англии.
Украина будет создавать угрозу в атаке, поскольку у нее есть несколько хороших атакующих игроков. Я видел, как они заработали несколько штрафных ударов от центральных защитников Англии”, – сказал Крауч.
Англия и Украина встретятся завтра, 26 марта, в 19:00. Матч состоится на лондонском стадионе "Уэмбли".
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