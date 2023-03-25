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Олег Федорчук: Не понимаю, почему Яремчук выходит в основном составе сборной

Национальная сборная Украины
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Роман давно не забивал

Олег Федорчук: Не понимаю, почему Яремчук выходит в основном составе сборной

УАФ/Автор невідомий

Новина українською

Украинский тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал состав сборной Украины в спарринге против "Брентфорда 2", а также выдвинул свою теорию, за счет чего можно будет нанести проблемы подопечным Саутгейта:

“Товарищеские игры трудно объяснять. Я вот не понимаю, почему Яремчук выходит в стартовом составе. Это для меня загадка. Мне кажется, что это не финальный вид стартового состава. Я считаю, что Ротань хотел посмотреть многих футболистов, немного запутать англичан.

Ведь мы понимаем, что 45 минут – это миллиметры. Наш основной козырь – неожиданность. Также важно выбрать правильную стратегию на игру. Ведь тактики меняются, а стратегия должна быть одной и правильной.

У нас есть невероятно быстрые футболисты в группе атаки. Цыганков и Мудрик должны будут показывать свои лучшие качества, а для этого нужно подобрать правильную стратегию, чтобы их скорость принесла нам пользу”, - сказал Федорчук.

Отметим, что в 2022 году Яремчук принял участие в шести официальных матчах сборной, в которых он отметился один голом (в ворота Шотландии в плей-офф ЧМ). Также недавно нападающий провел первый тайм в спарринге против “Брентфорда 2”, но не записал в свой актив никакого результативного действия, упустив голевой эпизод.

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В статье: Украина Роман Яремчук
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Источник:
УФ

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