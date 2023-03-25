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Караваев: После контрольного матча с Брентфордом усталости не чувствуем - все очень хорошо
Игрок готов к матчу с Англией
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о состоянии игроков национальной команды накануне матча отбора на Евро-2024 против Англии:
"Сегодня у нас было эмоциональное занятие с элементами шуток, но одновременно интенсивное. Кое-где выполнять технические элементы было трудно, однако интересно. Хорошо посмеялись, приняли участие в играх. Все это улучшает наше эмоциональное состояние.
Когда твои партнеры, уступившие в игре, становятся, наклонившись, строчкой в воротах, конечно, бью и хочу попасть в них. Иначе зачем же бить? А вот когда сам становишься в такую же позу, не хочется, чтобы партнеры попадали...
После контрольного матча с "Брентфордом" усталости не чувствуем - все очень хорошо. Все сыграли по тайму, кроме Буяльского, отыгравшего весь поединок. Нагрузка была средней. Такова нормальная тренировочная встреча с повышенной ответственностью.
Сейчас в команде большая конкуренция, все готовы, работают вовсю. И атмосфера хорошая, и боевой дух, что очень важно, на высоком уровне. Мы одна семья, делаем одно дело, и все помогают друг другу", - сказал Караваев.
Напомним, завтра сборная Украины начнет свой путь в квалификации на Евро-2024 выездным матчем против Англии. Старт – в 21.45.
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