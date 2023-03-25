  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Караваев: После контрольного матча с Брентфордом усталости не чувствуем - все очень хорошо
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Караваев: После контрольного матча с Брентфордом усталости не чувствуем - все очень хорошо

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Игрок готов к матчу с Англией

Караваев: После контрольного матча с Брентфордом усталости не чувствуем - все очень хорошо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о состоянии игроков национальной команды накануне матча отбора на Евро-2024 против Англии:

"Сегодня у нас было эмоциональное занятие с элементами шуток, но одновременно интенсивное. Кое-где выполнять технические элементы было трудно, однако интересно. Хорошо посмеялись, приняли участие в играх. Все это улучшает наше эмоциональное состояние.

Когда твои партнеры, уступившие в игре, становятся, наклонившись, строчкой в воротах, конечно, бью и хочу попасть в них. Иначе зачем же бить? А вот когда сам становишься в такую же позу, не хочется, чтобы партнеры попадали...

После контрольного матча с "Брентфордом" усталости не чувствуем - все очень хорошо. Все сыграли по тайму, кроме Буяльского, отыгравшего весь поединок. Нагрузка была средней. Такова нормальная тренировочная встреча с повышенной ответственностью.

Сейчас в команде большая конкуренция, все готовы, работают вовсю. И атмосфера хорошая, и боевой дух, что очень важно, на высоком уровне. Мы одна семья, делаем одно дело, и все помогают друг другу", - сказал Караваев.

Напомним, завтра сборная Украины начнет свой путь в квалификации на Евро-2024 выездным матчем против Англии. Старт – в 21.45.

По теме
yellow-arrow
Пятов: Блохин был очень хорошим мотиватором на Евро-2012
yellow-arrow
Мудрик: Мы поедем на Уэмбли не просто сыграть матч. Мы поедем за победой
yellow-arrow
Еще один футболист сборной Англии не сможет сыграть против Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Караваев Национальная сборная Украины Брентфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт УАФ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде