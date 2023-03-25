Зинченко: Чувствуем, что должны провести одну из лучших игр в нашей жизни

Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча против Англии в отборе Евро-2024.

– Ты один из лидеров "Арсенала". Сможешь перенести эту премьер-лиговую победную ментальность в сборную Украины своим товарищам по команде? Правда, что будешь капитаном, если Ярмоленко не сыграет?

- У нас есть опытные игроки в команде. С ними нет необходимости делиться таким опытом в течение сбора. Мы играли вместе некоторое время. Некоторые футболисты имеют больше опыта, чем я. У нас хорошая команда. На поле и вне его мы действуем как одна команда. Посмотрим, что будет завтра.

Буду ли капитаном – решит главный тренер. Но у нас достаточно лидеров на поле и вне его. Каждый может быть капитаном.

– Как победить Англию?

– Задача у нас всегда – побеждать. Конечно, все мечтают попасть на чемпионат Европы. Понимаем, как сильна сборная Англии. Все чувствуем и знаем, что должны провести одну из лучших игр нашей жизни. Могу сказать, что потенциал у нашей команды очень велик. Сейчас очень много молодых игроков, которые сегодня могут приносить результат. Завтра все мы сразимся друг за друга, за страну, за всех людей, которые будут на нас смотреть здесь и в нашей стране. Будем играть с высоко приподнятой головой, это точно.

- Ты будешь играть против нескольких игроков "Арсенала" и "Ман Сити".

- Имею отличные отношения со всеми ими. Мы хорошие друзья, поддерживаем контакт, думаю, в связи со всеми ими. Люблю их очень. Но, к сожалению, в поле друзей нет. Посмотрим, что произойдет завтра. К сожалению, Сака мне еще не сбросил стартовый состав, но продолжу максимально давить на него. Посмотрим, что он скажет, – сказал Зинченко.