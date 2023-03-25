Ротань: Отказать сборной было бы непатриотично с моей стороны

И.о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань высказался по поводу сочетания обязанностей в разных командах.

– Вы сейчас исполняющий обязанности главного тренера сборной, а также главный тренер молодежки и "Александрии". Как вам это удается? Победа U-21 вчера прибавила позитива?

– Теперь U-21 добавляет уверенности, это очень хороший знак. Что касается моей должности, то считаю, что нужно говорить конкретно о матче, я сконцентрирован на нем. Послезавтра с утра уеду в Италию и буду уже на матче молодежной сборной.

Все мы имеем в стране ситуацию, из которой нужно выйти. Не смог отказать, когда меня пригласили. Это было бы непатриотично с моей стороны, я был бы расстрелян. Поэтому концентрация есть на завтрашнем матче, а все что дальше – это будет концентрация дальше, – отметил Ротань.