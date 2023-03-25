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Национальная сборная Украины

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Ротань: Отказать сборной было бы непатриотично с моей стороны

Национальная сборная Украины
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Тренер понимает, что он на своем месте

Ротань: Отказать сборной было бы непатриотично с моей стороны

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

И.о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань высказался по поводу сочетания обязанностей в разных командах.

– Вы сейчас исполняющий обязанности главного тренера сборной, а также главный тренер молодежки и "Александрии". Как вам это удается? Победа U-21 вчера прибавила позитива?

– Теперь U-21 добавляет уверенности, это очень хороший знак. Что касается моей должности, то считаю, что нужно говорить конкретно о матче, я сконцентрирован на нем. Послезавтра с утра уеду в Италию и буду уже на матче молодежной сборной.

Все мы имеем в стране ситуацию, из которой нужно выйти. Не смог отказать, когда меня пригласили. Это было бы непатриотично с моей стороны, я был бы расстрелян. Поэтому концентрация есть на завтрашнем матче, а все что дальше – это будет концентрация дальше, – отметил Ротань.

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В статье: Руслан Ротань Национальная сборная Украины Национальная сборная Англии
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Источник:
УАФ

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