Украина на пути в плей-офф Лиги наций в режиме LIVE. Шотландия помогает, Израиль не очень

Вместе с классическим квалификационным этапом на Евро-2024 проходит заочная борьба сборных за места в плей-офф трех Дивизионов Лиги наций. Украина претендует на место в Дивизионе В. До начала квалификационного этапа наша сборная была шестой в очереди на четыре места. Нужно, чтобы из пяти сборных, - Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Израиль и Финляндия, - минимум две вышли на Евро через классический отбор.

В третий игровой день Шотландия разгромила Кипр (3:0) и вне зависимости от итога матча между Испанией и Норвегией будет в лидерах своей группы после первого тура. Это повышает Украину на одну позицию в очереди на плей-офф Лиги наций по состоянию на сейчас.

А вот Израиль выиграть не сумел. Домашняя ничья (1:1) с представителем четвертой корзины (Косово) – это в любом случае плохой для Украины результат.

Очередь на плей-офф Дивизиона В Лиги наций по состоянию на 21:00 25.03.2023:

Израиль; Финляндия; Украина ; Исландия; Норвегия

Напомним еще раз, что проходными являются первые четыре позиции. Очередь Украины в плей-офф не зависит от результатов сборной в группе отбора. То есть, одинаково можно претендовать на плей-офф как с третьего, так и с пятого итогового мест.