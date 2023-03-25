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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина на пути в плей-офф Лиги наций в режиме LIVE. Шотландия помогает, Израиль не очень

Национальная сборная Украины
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Следим за альтернативной возможностью выйти на чемпионат Европы 2024

Украина на пути в плей-офф Лиги наций в режиме LIVE. Шотландия помогает, Израиль не очень

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вместе с классическим квалификационным этапом на Евро-2024 проходит заочная борьба сборных за места в плей-офф трех Дивизионов Лиги наций. Украина претендует на место в Дивизионе В. До начала квалификационного этапа наша сборная была шестой в очереди на четыре места. Нужно, чтобы из пяти сборных, - Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Израиль и Финляндия, - минимум две вышли на Евро через классический отбор.

Читайте такжеУкраина на пути в плей-офф Лиги наций в режиме LIVE. Сейчас место проходное

В третий игровой день Шотландия разгромила Кипр (3:0) и вне зависимости от итога матча между Испанией и Норвегией будет в лидерах своей группы после первого тура. Это повышает Украину на одну позицию в очереди на плей-офф Лиги наций по состоянию на сейчас.

А вот Израиль выиграть не сумел. Домашняя ничья (1:1) с представителем четвертой корзины (Косово) – это в любом случае плохой для Украины результат.

Очередь на плей-офф Дивизиона В Лиги наций по состоянию на 21:00 25.03.2023:

  1. Израиль;
  2. Финляндия;
  3. Украина;
  4. Исландия;
  5. Норвегия

Напомним еще раз, что проходными являются первые четыре позиции. Очередь Украины в плей-офф не зависит от результатов сборной в группе отбора. То есть, одинаково можно претендовать на плей-офф как с третьего, так и с пятого итогового мест.

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В статье: Украина Лига Наций
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