Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина на пути в плей-офф Лиги наций в режиме LIVE. Шотландия помогает, Израиль не очень
Следим за альтернативной возможностью выйти на чемпионат Европы 2024
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вместе с классическим квалификационным этапом на Евро-2024 проходит заочная борьба сборных за места в плей-офф трех Дивизионов Лиги наций. Украина претендует на место в Дивизионе В. До начала квалификационного этапа наша сборная была шестой в очереди на четыре места. Нужно, чтобы из пяти сборных, - Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Израиль и Финляндия, - минимум две вышли на Евро через классический отбор.
В третий игровой день Шотландия разгромила Кипр (3:0) и вне зависимости от итога матча между Испанией и Норвегией будет в лидерах своей группы после первого тура. Это повышает Украину на одну позицию в очереди на плей-офф Лиги наций по состоянию на сейчас.
А вот Израиль выиграть не сумел. Домашняя ничья (1:1) с представителем четвертой корзины (Косово) – это в любом случае плохой для Украины результат.
- Израиль;
- Финляндия;
- Украина;
- Исландия;
- Норвегия
Напомним еще раз, что проходными являются первые четыре позиции. Очередь Украины в плей-офф не зависит от результатов сборной в группе отбора. То есть, одинаково можно претендовать на плей-офф как с третьего, так и с пятого итогового мест.
Также следить за событиями можно в профильном телеграмм-канале ↓↓↓
Популярное сейчас
- Дебют Петракова. Армения – Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Украина не может начать контранступление. Нужно больше оружия, – Зеленский
- Джокер Ротаня, ментор Ярмоленко, травма Конопли, ставка на Сватка. Анонс матча Англия – Украина
- Брентфорд - сборная Украины: когда и где смотреть онлайн контрольный матч
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
Новости по теме
- 23:58 Украинские Украина на пути в плей-офф Лиги наций в режиме LIVE. Сейчас место проходное
- 00:15 Украинские Украина в очереди на плей-офф Лиги наций в режиме LIVE. Плюс одна позиция
- 13:29 Украинские Альтернативный путь на Евро-2024. Результаты каких сборных важны для Украины в контексте плей-офф Лиги наций